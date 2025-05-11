آمبر هيرد تصبح أماً للمرة الثانية.. وتستقبل توأمين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 مايو 2025 10:26 مساءً - في الولايات المتحدة وألمانيا يكون الاحتفال بيوم الأم في الأحد الثاني من شهر مايو؛ أي اليوم، وبالمصادفة أعلنت النجمة آمبر هيرد، أن هذا اليوم يعني لها احتفالين، الأول لأنه احتفال بالأمومة، والثاني لأنها أصبحت أماً للمرة الثانية لتوأمين، وأطلقت هيرد على المولود الأول الذكر اسم أوشن، والمولودة الثانية الأنثى اسم أغنيس.

آمبر هيرد أماً للمرة الثانية

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ونشرت آمبر هيرد، البالغة من العمر 39 عاماً، صورة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، لأقدام توأميها، وذلك لإعلان هذا الخبر، وعلقت قائلة: "سيكون يوم الأم 2025 يوماً لن أنساه أبداً. هذا العام، أشعر بسعادة غامرة لا تُوصف للاحتفال باستكمال بناء الأسرة التي سعيتُ جاهدةً لبنائها لسنوات. اليوم، أشارككم رسمياً خبر ولادة توأمين في عائلة هيرد. ابنتي أغنيس وابني أوشن يُسعدان قلبي".

وتابعت قائلة: "عندما رُزقتُ طفلتي الأولى أوناغ قبل أربع سنوات، تغير عالمي للأبد. ظننتُ أنني لا أستطيع أن أغمر نفسي بفرحة أكبر من هذه. والآن أنا في غاية السعادة ثلاث مرات. أنا ممتنة إلى الأبد لأنني تمكنت من اختيار هذا بمسؤولية بتأنٍّ. إلى جميع الأمهات، أينما كنتن اليوم، ومهما كانت ظروفكن، فأنا وعائلتي نحتفل معكن. مع حبي دائماً".

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آمبر هيرد واستعدادها لتوسيع عائلتها

في ديسمبر الماضي، أكد موقع People أن آمبر هيرد تنتظر طفلها الثاني، حيث قال متحدث باسم هيرد: "ما زال الحمل في مراحله المبكرة؛ لذا ستدرك أننا لا نريد الخوض في الكثير من التفاصيل في هذه المرحلة. يكفي أن نقول إن آمبر سعيدة بنفسها وابنتها أوناغ بايغ".

ابنة آمبر هيرد؛ أوناغ بايغ، تبلغ من العمر 4 سنوات، حيث رحبت بها في 8 من أبريل من عام 2021. وقد كشفت هيرد عن استقبالها أوناغ بعد ثلاثة أشهر من ولادتها، حيث كتبت على إنستغرام: "قررت أنني أريد إنجاب طفل قبل خمس سنوات، وأردت أن أفعل ذلك بشروطي الخاصة"، وأضافت: "أدرك الآن مدى أهمية التفكير في أحد أكثر أجزاء مصائرنا جوهرية بهذه الطريقة بالنسبة لنا كنساء".

ومنذ ذلك الحين، تشارك هيرد تحديثات حول أوناغ والأمومة، بما في ذلك المنشورات التي وصفت نفسها بأنها "الأم والأب فقط" بالإضافة إلى "الأم متعددة المهام".

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