رداً على ورثة الراحل محمود عبد العزيز.. بوسي شلبي تصعّد الأزمة

بيان جديد من بوسي شلبي

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هكذا رد نجل محمود عبد العزيز على الأزمة!

ورثة محمود عبدالعزيز يصعّدون الأزمة ويصدرون بياناً شاملاً

بداية الخلاف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 مايو 2025 10:26 مساءً - في ظل الخلاف المحتدم بينها وبين ورثة الفنان الراحل، ورداً على ورثته وتحديداً تعليق نجله الفنان محمد محمود عبد العزيز، أصدر المحامي الخاص بالإعلاميةبياناً جديداً حول الأزمة القائمة.أصدر محامي الإعلامية بوسى شلبي بياناً صحفياً فيما يخص الأزمة الأخيرة وزواجها من الراحل؛ وقال البيان: "نحيطكم علماً بأن ما تم تداوله إعلاميا بشأن موكلتنا الإعلامية بوسي شلبي قد خسرت كافة درجات التقاضي فيما يخص علاقتها بزوجها المرحوم الفنان محمود عبد العزيز فنود التنويه بأن هناك مسارات قضائية يتولاها مكتبنا ولا يمكننا الإفصاح عنها في الوقت الحالي، حفاظاً على إجراءات التحقيق وإجراءات التقاضي، وأنه لم يتم الفصل فيها بشكل نهائي وأن النزاع القضائي لا ينحصر في دعوى قضائية واحدة فقط وفقاً لما ردده البعض".وأكمل البيان: "وهناك الكثير من الأمور التي يتم اتضاحها وتباعا للرأي العام بما يستحق وفق مجريات التحقيق وكذلك ما يستجد من أحكام قضائية، ونثق تمام الثقة في القضاء المصري الشامخ وأحكامه وقدرته على إعادة الحق لأصحابه مهما طال الزمن".واختتم البيان: "نهيب بالجميع تحري الدقة والمصداقية فيما يتم تداوله إعلامياً حتى انتهاء التحقيقات والقضايا المتداولة بهذا الشأن".اطلعوا على بعد أزمة ورثة محمود عبد العزيز مع بوسي شلبي.. نجوم وإعلاميون يقدمون الدعم لهاجاء هذا البيان بناءً على رد محمد نجل محمود عبد العزيز والذي كشف خلاله تفاصيل تتعلق بالأزمة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، وأكد أن بوسي شلبي خسرت كل درجات التقاضي لإثبات رجعة والده، الفنان الراحل، في طلاقها سنة 1998، وتحدث عن بداية الأزمة قائلاً: "بتاريخ سبتمبر سنة 2023 قامت بوسي شلبي برفع قضية رجعة لإثبات إنه حصل رجوع في الطلاق، وخسرت كل درجات التقاضي وكل المستندات التي قدمتها إنه حصل رجعة بعد الطلاق سنة 1998".وتابع قائلاً: "إحنا ماكناش هنفتح هذا الملف لولا إنها رفعت قضية وطلعت بيان عن محمود عبد العزيز، ومكنتش أتمنى أبداً اسم محمود عبد العزيز يتم ذكره بهذه الطريقة، لكن هي دخلت بالقانون وخسرت كل درجات التقاضي".نفى محمد محمود عبدالعزيز ما تردد حول أن هذا الخلاف بسبب ميراث قطعة أرض وقال: "مفيش أرض ولا أي حاجة، وكل شيء الفنان محمود عبدالعزيز كان يوزعه بالعدل على أقاربه، واسم بوسي شلبي غير موجود في إعلام الوراثة". وأكد نجل محمود عبد العزيز أنه سيقوم بإصدار بيان جديد خلال الأيام القادمة لتوضيح كافة التفاصيل.ومن جهتهم أصدر ورثة الفنان الراحلبياناً شاملاً، لتوضيح أسباب النزاع مع الإعلامية، أكدوا فيه أنها التي لجأت إلى القضاء، ووجهت اتهامات لهم ولوالدهم بالغش والتدليس، وكان لزاماً عليهم الرد قانونًا، وكشف الحقيقة أمام المجتمع دفاعاً عن سمعتهم وسمعة الفنان الراحل.يُشار إلى أن ورثة الفنان الراحل، قد فجروا مفاجأة من العيار الثقيل خلال الأيام الماضية، وقاموا بإبرازهم لحكم محكمة يؤكد أن مقدمة البرامج بوسي شلبي لم تكن زوجته حتى وفاته؛ بل كانت طليقته منذ عام 1998.وجاء البيان بعد مرور أشهر من انتشار شائعة طلاقمن محمود عبد العزيز من دون تأكيدات أسرته، وخرجت بنفسها لتنفيها ناشرة صورة بطاقتها وجواز السفر مكتوباً بهما أنها زوجة الراحل.يمكنكِ متابعة في ذكراه الثامنة: تعرّفي إلى تفاصيل علاقة محمود عبدالعزيز بأم أولادهلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».