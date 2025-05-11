رسوم ترامب الجمركية تُربك أجواء مهرجان كان قبل إنطلاقه

ميرنا وليد - بيروت - أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 100٪ على الأفلام المُنتَجة خارج الولايات المتحدة قلقًا واسعًا في الأوساط السينمائية، قبل أيام من انطلاق مهرجان كان السينمائي بدورته الـ78.
القرار الذي نُشر على منصة "تروث سوشيال" انعكس توترًا بين صنّاع الأفلام الأميركيين، وسط مخاوف من تأثيره على التوزيع العالمي وتكاليف الإنتاج.
شركات الإنتاج تواجه تحديات متزايدة في ظل تقلبات الدولار وارتفاع أسعار المعدات المستوردة. ورغم المخاوف، يؤكد مسؤولون أوروبيون أن الجمهور لا يزال متعطشًا للقصص الجيدة، في حين يتواصل التحضير لحضور نجوم بارزين أبرزهم توم كروز وسكارليت جوهانسون.
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