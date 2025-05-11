رامي عاشور يحتفل بزواجه على طريقته الخاصة ويهدي زوجته هذه الأغنية

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان المصري رامي عاشور أغنيته الجديدة "أتجوز مين!!"، تزامنًا مع احتفاله بزواجه من ملك الشواربي في حفل عائلي اقتصر على الأقارب والأصدقاء.
الأغنية من كلماته وألحانه، وتوزيع أيمن مسعود، وتندرج ضمن إطار رومانسي مرح، إذ تسرد قصة شاب يلتقي فتاة بالصدفة ويعرض عليها الزواج مباشرة. أهدى عاشور العمل لعروسه، مؤكّدًا امتنانه لفريق الإنتاج، ومشيرًا إلى رغبته في تقديم فن يحمل طابعًا مختلفًا وإيجابيًا عن مفاهيم الحب والارتباط. الأغنية متاحة عبر يوتيوب والمنصات الرقمية، ولاقى مضمونها البسيط والعاطفي تفاعلًا واسعًا من الجمهور ومتابعيه على وسائل التواصل.
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