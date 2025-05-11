شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يضيف أغنية "يا تاعبني" لقائمة حفلة المقبل Jukebox والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف النجم تامر حسني، أغنية "يا تاعبني" ضمن قائمة الأغاني التي سيغنيها ضمن حفلته المقبلة jukebox المقرر لها يوم 23 مايو الجاري في إحدى مولات التجمع الخامس، والتي سيحييها بشكل جديد لتكون الأولى من نوعها في الوطن العربي والشرق الأوسط والتي ستكون وفقًا لتصويت الجمهور في شكل وطريقة وأداء الأغاني.

ونشر حسني مقطع فيديو قصير عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، يطالب متابعيه وجمهوره بالتصويت على أغنية "يا تاعبني" والتي سيغنيها في حفلته المقبلة، ليطلب منهم اختيار طريقة غنائها لتكون "classic أو UNPLUGGED.



تامر حسني في تصويت جديد

وسبق وفتح النجم تامر حسني باب التصويت على الأغاني المقرر غنائها في حفلته القادمة Jukebox والمقرر لها 23 مايو الجاري في أحد مولات التجمع الخامس، والتي سيحيها لأول مرة في الشرق الأوسط على طريقة التصويت من قبل الجمهور، حيث يدشن يومياً تصويتاً يطالب فيه جمهوره بآرائهم وكان اخر تصويت هو الاختيار بين الأغنيتين "ناسيني ليه – come back to me" والتي سيغنيها على طريقة الشعبي.

وشارك النجم تامر حسني متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو من داخل كواليس حفلته المقبلة، المقرر لها يوم 23 مايو الجاري في أحد مولات التجمع الخامس، والتي يظهر فيها بشكل مختلف على غير العادة، حيث إن الحفلة ستكون باختيار كامل من الجمهور الذي سيحدد شكل ونوع الموسيقي والأغاني التي ستتم في الحفلة.

وظهر النجم تامر حسني في الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وهو بأشكال متنوعة، حيث ارتدي ملابس مطربي الجاز والبوب والتكنو والشعبي، ليظهر التنوع الذي سيكون عليه في حفلته المقبلة، وكتب "من حلف كواليس حفل Jukebox وركزلي علي القفلة".