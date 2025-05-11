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ميرنا وليد - بيروت - نشرت وسائل إعلام عالمية صورة للنجمة العالمية كايلي جينر تُظهر مساعدتها لتيموثي شالاميه بإرتداء بدلته ، وذلك قبل إطلالتهما الأولى معا على السجادة الحمراء، وقد عبّر العديد من المتابعين عن اعجابهم بهذه الصورة.
على صعيد آخر كانت قد أبهرت كايلي جينر متابعيها بإطلالتها، وذلك من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان ضيق وطويل باللون الأسود المزخرف، من دون أكمام، وهو من توقيع Schiaparelli، إستعرضت من خلاله رشاقة جسمها.
وقد إعتمدت كايلي لشعرها تسريحة على شكل كعكة، وطبقت مكياجاً هادئاً.
كانت هذه تفاصيل خبر كايلي جينر بتصرف لافت تجاه تيموثي شالاميه..اليكم ما فعلته-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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