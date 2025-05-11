ميرنا وليد - بيروت - تعمل الفنانة اللبنانية يارا على تسجيل أغاني ألبومها الجديد، من دون أن تُفصح عن تفاصيله، الا ان هذا الأمر لن يمنعها من متابعة مباراة القدم الليلة، فقد علّقت بالقول: "حتى أنا ومشغوله بتسجيل اغاني ألبومي الجديد بالاستديو، بس ما رح يمنعني عن متابعة الكلاسيكو، وانتظروا منّي ألبوم أقوى من الاكلاسيكو، توقعاتكم شو لليوم".
على صعيد آخر شاركت يارا الجمهور مؤخرا مقطع فيديو عبر حسابها الخاص وهي تحضر "معمول العيد".
وعلقت يارا على المنشور قائلة: "تفضّلوا على أطيب وأحلى أقراص العيد..".
كانت هذه تفاصيل خبر رغم انشغالها بألبومها الجديد.. لن تمتنع يارا من متابعة هذا الحدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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