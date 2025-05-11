الأخرس يقترب من هذا الرقم بـ "سكابا"

ميرنا وليد - بيروت - اقتربت أغنية "سكابا" للفنان الأردني الأخرس من الـ 7 مليون مشاهدة على يوتيوب، وذلك بعد طرحها منذ أسبوعين تقريبا، اذ تحقق نجاحا لافتا عند الجمهور.



أغنية "سكابا" من كلمات و توزيع الأخرس نفسه، الحان و غيتار جوزيف ديميرجيان، ميكس و ماستر زياد علان، أما الكليب فصور تحت إشراف المخرج دانيال حبيب.

و كان الفنان الأردني الأخرس قد طرح على قناته الخاصة عبر يوتيوب، أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "سنين"، وهي من كلماته وألحانه، وبدأ الجمهور يتداولها بكثرة عبر مواقع التواصل.

