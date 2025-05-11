فيديو مثير للجدل للأميرة ديانا..هكذا كسرت التقاليد الملكية

ميرنا وليد - بيروت - عاد فيديو قديم للأميرة ديانا الى الواجهة مجددا، اذ يُظهر عدم التزامها بالتقاليد الملكية من خلال مشاركتها في سباق عيد الأم في مدرسة الأمير ويليام، وذلك في خطوة لافتة أحدثت ضجة حينها كي لا يكون طفلها هو الوحيد الذي لم يُشارك في هذا السباق.



على صعيد آخر تطلق دار "Julien’s Auctions" مزادا استثنائيا في 26 حزيران/ يونيو المقبل في كاليفورنيا، بعنوان "أناقة ديانا ومجموعة ملكية".

يعرض في المزاد أكثر من 200 قطعة نادرة من خزانة الأميرة ديانا، من فساتين وحقائب ونظارات، إلى ملاحظات مكتوبة بخط يدها.

ويشمل المزاد أيضا مقتنيات من الملكة إليزابيث الثانية والملكة الأم تعود للقرن الـ19.

