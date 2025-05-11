ميرنا وليد - بيروت - عاد فيديو قديم للأميرة ديانا الى الواجهة مجددا، اذ يُظهر عدم التزامها بالتقاليد الملكية من خلال مشاركتها في سباق عيد الأم في مدرسة الأمير ويليام، وذلك في خطوة لافتة أحدثت ضجة حينها كي لا يكون طفلها هو الوحيد الذي لم يُشارك في هذا السباق.
على صعيد آخر تطلق دار "Julien’s Auctions" مزادا استثنائيا في 26 حزيران/ يونيو المقبل في كاليفورنيا، بعنوان "أناقة ديانا ومجموعة ملكية".
يعرض في المزاد أكثر من 200 قطعة نادرة من خزانة الأميرة ديانا، من فساتين وحقائب ونظارات، إلى ملاحظات مكتوبة بخط يدها.
ويشمل المزاد أيضا مقتنيات من الملكة إليزابيث الثانية والملكة الأم تعود للقرن الـ19.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مثير للجدل للأميرة ديانا..هكذا كسرت التقاليد الملكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.