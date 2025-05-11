تحديث- التراشق مستمر بين بوسي شلبي وإبنَي محمود عبد العزيز.. إليكم آخر تطوّرات الأزمة

لا زالت قضيّة ورثة الممثل المصري الراحل محمود عبد العزيز، والإعلامية المصرية بوسي شلبي، تتصدّر العناوين وذلك مع استمرار التراشق بين الطرفين حول الأزمة، حيث أصدر في الساعات الماضية كل منهما بيانًا حول آخر تطورات القضيّة.

فقد شاركت بوسي شلبي متابعيها عبر حسابها على إنستغرام بيانًا صادرًا عن مكتب محاميها المستشار القانوني حسام نبيل، نوّه فيه إلى وجود عدّة مسارات قضائية يتولاها المكتب لا يمكنهم الإفصاح عنها حاليًا حفاظًا على مجريات التحقيق، وإجراءات التقاضي، وأنّه لم يتم الفصل فيها بشكلٍ نهائي، وأنّ النزاع القضائي لا ينحصر في دعوى واحدة وفقًا لما ردده البعض.

لاحقًا شارك محمد نجل محمود عبد العزيز، بياناً موسعًا باسم ورثة الفنّان الراحل صَدر عن محاميهم أحمد طنطاوي وذلك بعد نحو ساعة من صدور البيان عن مكتب محامي الإعلامية المصرية بوسي شلبي.

ونشر محمد البيان عبر حسابه الخاص على موقع “فايسبوك” وكتب: “بيان تفصيلي من ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز ردًا على المغالطات المتداولة، وتوضيحًا للحقيقة القانونية. اسألكم الفاتحه والدعاء لأبي ولكل من رحلوا عنا”.

نذكر أن الإعلامي عمرو أديب، كان قد نقل عبر برنامجه”الحكاية”، رسالة جديدة من عائلة الممثل الراحل محمود عبد العزيز، حول الأزمة القائمة بين العائلة والإعلامية بوسي شلبي (الزوجة الثانية لمحمود عبدالعزيز)، بعد الجدل الذي أُثير بشأن وضعها القانوني وعلاقتها بالممثّل الراحل.

وأوضح أديب، أنه تواصل مباشرة مع الممثل والمنتج محمد محمود عبد العزيز، الذي أكد بدوره أن اسم بوسي شلبي، غير وارد في إعلام الوراثة، وأنها خسرت جميع درجات التقاضي في الدعوى التي رفعتها للمطالبة بالرجوع بعد الطلاق، الذي تم رسمياً في عام ١٩٩٨.

وأضاف محمد: “لم تكن لدينا نية لفتح هذا الملف، لكن بعد إصدار بوسي شلبي لبيان رسمي ورفعها دعوى قضائيّة، شعرنا أن من حقنا إظهار الحقيقة كاملة، احتراماً لاسم والدي الذي لا ينبغي تداوله بهذا الشكل.”

كما شدّد على أنه لا وجود لأي نزاع متعلق بالإرث أو الممتلكات، موضحاً أن الفنان الراحل وزع تركته بعدالة بين أفراد أسرته ولا توجد أي خلافات في هذا الشأن.

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واختتم عمرو أديب، بنقل رسالة واضحة من محمد محمود عبد العزيز، قال فيها: “لم أكن أتمنى أن يُذكر اسم والدي بهذا الشكل، أو أن يُقال عنه ما يُسيء إلى ذكراه. التزمنا الصمت طويلاً احتراماً، لكن لا يمكننا قبول الظلم.”

نذكر ان هذه القضية، تحوّلت إلى قضية رأي عام وهي تشغل الجمهور والوسط الفنّي المصري منذ عدة أيام، وسط ردود أفعال متبادلة بين الطرفين.

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