شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد: أبدأ تصوير فيلم "طه الغريب" أول يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم حسن الرداد لليوم السابع أنه يبدأ أول يونيو تصوير فيلم "طه الغريب" وذلك بعد الاستقرار بشكل كامل على فريق العمل.

فيما أكدت الشركة المنتجة للفيلم أنه لا صحة للأخبار التي ترددت عن اعتذار ممثلين تم ترشيحهم للمشاركة في فيلم طه الغريب .

وما زالت الترشيحات جارية بين صناع الفيلم وحاليًا تعقد جلسات عمل بين بطل الفيلم حسن الرداد والمؤلف محمد صادق والمخرج عثمان أبولبن وسيتم الإعلان عن أسماء باقي فريق العمل بعد إتمام التعاقد معهم.

وكشف مؤخرا النجم حسن الرداد خلال ندوة تكريمه بتليفزيون الخليج 365: شجعت إيمي للمسلسل بشكل كبير، لأن إيمي موهبة كبيرة ولكنها كسولة، فهي لم تقدم أعمالاً منذ خمس أعوام، بالرغم أنها عرض عليها العديد من المسلسلات والأفلام، ولكنها كانت تعتذر للكثير من الأسباب منها الظروف الشخصية التي مرت بها بجانب بعض الكسل، لذا كنت دائمًا أشجعها حتى أقنعتها أن نقدم عملا سويا.

وتابع الرداد: إيمي قليلة الظهور في اللقاءات، وعندما يستضيفوها تتعامل بتلقائية مثلما حدث في مهرجان البحر الأحمر، وعندما نسافر لأي بلد أجد مشاعر كبيرة تغمرها فهناك دائما إحساس من الناس أن عائلة سمير غانم ودلال عبد العزيز هم عائلتهم، فأنا أتذكر بعد الوفاة كان هناك تأثر كبير من قبل لجمهور بموتهم فدائما مشاعر الناس معها ومع دنيا هي مشاعر العائلة.