شكرا لقرائتكم خبر عن بوسي شلبي تنشر فيديو مجمع مع محمود عبد العزيز.. وتعلق: حقك هيرجع يا حج محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الإعلامية بوسي شلبي على صفحة إنستجرام فيديو به صور مجمعة للراحل الفنان محمود عبد العزيز، وعلقت عليه قائلة: ماتخافش يا حبيبي، حقك هيرجع يا حج محمود.

وأصدر مؤخرًا محامى الإعلامية بوسى شلبي بيانا صحفيا فيما يخص الأزمة الأخيرة وزواجها من الراحل محمود عبد العزيز.

وقال البيان: نحيطكم علمًا بأن ما تم تداوله إعلاميًا بشأن موكلتنا الإعلامية بوسى شلبي قد خسرت كل درجات التقاضى فيما يخص علاقتها بزوجها المرحوم الفنان محمود عبد العزيز فنود التنويه بأن هناك مسارات قضائية يتولاها مكتبنا ولا يمكننا الإفصاح عنها في الوقت الحالي، حفاظا على إجراءات التحقيق وإجراءات التقاضى، وأنه لم يتم الفصل فيها بشكل نهائي وان النزاع القضائى لا ينحصر في دعوة قضائية واحدة فقد وفقا لما ردده البعض.

واختتم البيان، وهناك الكثير من الأمور التى يتم اتضاحها وتباعا للرأي العام بما يستحق وفق مجريات التحقيق وما يستجد من التحقيقات".