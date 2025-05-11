شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الوهاب يستعد لتصوير فيلم مملكة بطولة مصطفى شعبان وهيفاء وهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المخرج أحمد عبد الوهاب لتصوير فيلمه الجديد بعنوان (مملكة) من بطولة النجوم مصطفى شعبان وهيفاء وهبى، وتأليف إيهاب بليبل، حيث من المقرر أن ينطلق التصوير خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من كل التفاصيل والانتهاء من كل التعاقدات مع الممثلين، ويعقد المخرج عبد الوهاب جلسات عمل حاليًا من الأبطال لوضع الخطوط العريضة للعمل والإشراف على كل التفاصيل قبل انطلاق تصويره.

وتعاقدت الشركة المنتجة مع كل من مصطفى شعبان - هيفا وهبي - محمد أنور - عمرو عبد الجليل - بيومي فواد – ومن المقرر التعاقد مع باقى فريق الفيلم خلال الأيام المقبلة، وتدور أحداث العمل في إطار أكشن كوميدي، ومن المقرر أن يتم الاتفاق مع فريق أكشن عالمي لمشاهد الأكشن وخلافه.

يشار إلى آن آخر أعمال عبد الوهاب فيلم مستر إكس بطولة النجم أحمد فهمى وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور، وعدد كبيرمن الفنانين.

وكان آخر أعمال مصطفى شعبان مسلسل حكيم باشا وعرض في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من دينا فؤاد، سهر الصايغ وآخرون، إخراج أحمد خالد أمين.