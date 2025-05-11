انتهاء تصوير فيلم هيبتا 2 لـ منة شلبي وكريم فهمي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 مايو 2025 04:19 مساءً - انتهى المخرج هادي الباجوري، من تصوير الجزء الثاني من فيلم "هيبتا"، بطولة الثنائي منة شلبي وكريم فهمي، وذلك بعد أسابيع طويلة من التحضير والتصوير، ومن المُقرر طرحه في صالات السينما خلال وقتٍ لاحق من العام الجاري، بحسب ما أعلنه المركز الإعلامي للفيلم.

تأثيرات عاطفية أعمق في الجزء الثاني

منة شلبي والروائي محمد صادق من كواليس هيبتا 2- الصورة من المركز الإعلامي للفيلم

أبطال فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة

تفاصيل الجزء الأول من "هيبتا"

يواصل الفيلم البناء على السرد العاطفي المؤثر في "هيبتا: المحاضرة الأخيرة"، مع تقديم شخصيات وبيئات جديدة، وتأثيرات عاطفية أعمق، إذ يُقدّم رؤية جديدة للرومانسية المعاصرة، مستكشفًا تقلبات العلاقات العاطفية بكل تعقيداتها، مع تركيز خاص على أهمية التواصل الإنساني."هيبتا: المناظرة الأخيرة" بطولة منة شلبي، محمد ممدوح، كريم فهمي، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، وتأليف محمد صادق، وسيناريو محمد جلال ومحمد صادق، بمشاركة نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري، وإنتاج "ذا بروديوسرز"، و"ڨوكس ستوديوز"، و"فيلم سكوير"، و"ايميرسيف".

الجزء الأول من فيلم "هيبتا" عُرض عام 2016، وقام ببطولته عمرو يوسف، ياسمين رئيس، أحمد داود، دينا الشربيني، أحمد مالك، جميلة عوض، شيرين رضا، أنوشكا، أحمد بدير، سلوى محمد علي، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم ماجد الكدواني، نيللي كريم، كندة علوش، هاني عادل، وتأليف محمد صادق وإخراج هادي الباجوري، والفيلم مأخوذ عن الرواية التي حققت أعلى المبيعات واعتلت قوائم مبيعات الكتب في مصر لعدة أسابيع، وصدر منها أكثر من 36 طبعة منذ إطلاقها في 2014.

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منة شلبي تعتذر عن "السلم والثعبان 2"

وكانت الفنانة منة شلبي قد اعتذرت عن عدم مشاركتها في الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان"، حيث جاءت الفنانة أسماء جلال بدلًا منها، لتتقاسم البطولة مع عمرو يوسف، والعمل تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان.

يُذكر أنّ فيلم "الهوى سلطان"، هو آخر أفلام منة شلبي، حيث انطلق عرضه في صالات السينما يوم 6 نوفمبر الماضي، وحقق إيرادات كبيرة وصلت إلى 28 مليون جنيه، وشاركها البطولة كلّ من: أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، خالد كمال، نورين أبوسعدة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف وإخراج هبة يسري في أولى تجاربها بالأفلام الروائية الطويلة.

تدور قصة فيلم "الهوى سلطان" حول علاقة صداقة عميقة بين سارة وعلي؛ تعود إلى أيام المدرسة، مع مرور السنوات، أصبحا لا يفترقان، كل منهما يجد في الآخر الصديق المثالي ولكن مع مرور الوقت، تبدأ الأمور في التغير، ويكتشف الثنائي أن كل واحد منهما، لا يستطيع الارتباط بعيداً عن الآخر رغم إقدامهما على هذه الخطوة، ولكنهما تراجعا واعترفا لبعضهما بحبهما وقررا الزواج.

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