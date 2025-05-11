مركز السينما العربية يناقش سبل تمويل جديدة للسينما العربية بمهرجان كان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 مايو 2025 04:19 مساءً - يقيم مركز السينما العربية بالتعاون مع سوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي ضمن فعاليات الدورة الـ78 ندوة بعنوان "التمويل القائم على الأسهم: ريادة آفاق تمويلية جديدة للسينما العربية" يوم الأحد 18 مايو من الساعة 2 حتى 3 بعد الظهر على المسرح الرئيسي.

بحث آفاق الاستثمار في السينما العربية

الندوة التي يديرها جمال جميع، خبير استثمار إعلامي وعضو مجلس إدارة فيلم كلينك مصر، تناقش الفجوة بين ازدهار إنتاج المحتوى العربي ليصبح صناعة تقدر بمليارات الدولارات، وتمويل الأفلام الذي مازال في مراحله الأولى، فهناك عدد محدود من برامج الدعم من خلال المنح وبعض صناديق الاستثمار الجديدة المدعومة من جهات سيادية. لكن ما يزال المستثمرون في الأسهم غائبين إلى حدٍ كبير. وتبحث الندوة مصدر هذه الأموال الخاصة وكيفية عملها جنبًا إلى جنب مع صناديق تمويل الأفلام.

يتحدث في الندوة كل من المؤسسة والمدير التنفيذي لـ Yellow Camel Studios رشا الإمام، المنتجة ديدار دومهري مؤسسة شركة Maneki Films، مديرة البرامج اللبنانية في الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق) سولي غربية، المنتج والمخرج البورتوريكي ماركو أورسيني مؤسس ورئيس IEFTA، المخرج أحمد عامر مؤسس شركة A. A. Films، مدير الخدمات الإنتاجية في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بشار أبو نوار، والمنتج التنفيذي محمد بن فايز وفا المدير العام لشركة روتانا ستوديوز - مصر.

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الأفلام المرشحة لجوائز النقاد للأفلام العربية بمهرجان كان السينمائي

وفي وقتٍ سابق، أعلن مركز السينما العربية ACC عن قائمة المُرشحين لـ جوائز النقاد للأفلام العربية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين بها في 17 مايو المُقبل، ضمن فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي الدولي.

وتصدرت أربعة أفلام قائمة الأكثر ترشيحاً للجوائز، حيث حصلت تلك الأفلام على خمس ترشيحات، وهي: "شكراً لأنك تحلم معنا، في حب تودا، أثر الأشباح و البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو،

يليها فيلم عائشة الذي حصل على أربع ترشيحات.

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