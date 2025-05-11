ماجد المصري زوج يسرا في فيلم الست لما

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 مايو 2025 04:19 مساءً - تواصل الفنانة يسرا التحضيرات الخاصة بفيلمها الجديد "الست لما"، التي تعاقدت على بطولته مؤخرًا، ويجمعها بالفنان ماجد المصري، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، فور الانتهاء من مرحلة التحضيرات.

مواقف كوميدية بين يسرا وماجد المصري

أبطال فيلم "الست لما"

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يسرا وهدى المفتي في فيلم "بنات فاتن"

ظهور خاص في فيلم "شقو"

تظهر يسرا خلال أحداث، زوجة الفنان ماجد المصري، ويجمعهما عددًا من المواقف الكوميدية مع تتابع الأحداث، لاسيما وأنّ العمل ينتمي إلى أفلام اللايت كوميدي، وذلك حسبما قال السيناريست كيرو أيمن، لـ"الخليج 365".ويُشارك في بطولة الفيلم، بجانب، كلّ من: محمود البزاوي دنيا سامي، وآخرون، وسيُجرى الإعلان عنهم تباعًا خلال الأيام القليلة المُقبلة، فور إتمام مرحلة التعاقدات بشكلٍ رسمي، والعمل تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج رنا وندى السبكي.يُذكر أنّ يسرا بدأت قبل يومين تصوير فيلم جديد يحمل اسم "بنات فاتن"، والذي يجمعها بعددٍ كبير من الفنانين، أبرزهم هدى المفتي، باسم سمرة، صفوة، بسمة نبيل، حسن مالك، حمدي هيكل، والعمل تأليف أمينة مصطفى ومحمد ناير، وإنتاج محمد نادر، ومن المُقرر طرحه في صالات السينما، خلال وقتٍ لاحق من العام الجاري.فيلم "" آخر أعمالفي السينما، وجاء من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، أحمد محارب، محمود الليثي، وجاء ظهور يسرا بشكل خاص كضيفة شرف، بالإضافة أيضاً لـ أحمد فهمي، والعمل من تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.

الفيلم مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

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