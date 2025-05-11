توقف تصوير مسلسل حكاوي المدينة لـ وفاء عامر بعد أسبوع واحد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 مايو 2025 04:19 مساءً - شهد مسلسل "حكاوي المدينة" بطولة الفنانة وفاء عامر وحورية فرغلي، أزمة كبيرة مؤخرًا، أدت إلى توقف تصويره بشكلٍ مفاجئ، بعد أسبوع واحد تصوير تقريبًا، بينما لم يتحدد بعد موعد استئناف العمل مُجددًا.

اجتماع خلال أيام بشأن استئناف تصوير المسلسل

أبطال "حكاوي المدينة"

View this post on Instagram A post shared by Wafaa Amer (@wafaa3amerofficial)

مصير غامض لفيلم "محو أمنية" لـ وفاء عامر

ومن جانبه، قال المنتج محروس المصري لـ"الخليج 365"، إنه من المُقرر عقد اجتماعًا خلال الأيام المُقبلة، بشأن وضع خطة جديدة لاستئناف تصوير ""، والذي توقف لظروفٍ خاصة، حيث جرى تصوير قرابة الساعتين فقط من إجمالي مدة المسلسل.يُشارك في بطولة المسلسل، بجانب وفاء عامر وحورية فرغلي، كلّ من: نضال الشافعي، تامر عبد المنعم وآخرين، والعمل إخراج حسن السيد، وهو مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.وفي سياقٍ آخر، يواجه الفيلم الكوميدي "محو أمنية"، مصيرًا غامضًا ومجهولًا، في ظل توقف تصويره لأكثر من عامٍ كامل، والجهود المبذولة طوال الفترة الماضية، لاستئناف العمل عليه، لكن يبدو أنّه لن يرى النور في المستقبل القريب.

أزمات إنتاجية عديدة، تُعرقل مسألة استئناف تصوير فيلم "محو أمنية" لـ وفاء عامر ومصطفى خاطر، حسبما قال المؤلف حسام كمال لـ"الخليج 365"، لافتًا إلى أنّ موعد التصوير لم يُحدد بعد، وربما لن يُستكمل ولن يرى النور، حيث ستتضح الأمور كافة خلال الفترة المقبلة.

وكانت الشركة المنتجة، كادت أنّ تُنهي كل الأزمات نهاية العام الماضي، وتسوية كل الأمور المادية واللوجيستية، فيما كانت تُخطط لاستئناف تصوير المشاهد المتبقية، وطرحه في شهر يناير الفائت، إلا أنّ تلك المحاولات لم تُكلل بالنجاح، وتوقف المشروع مرة أخرى.

وتُجسد الفنانة وفاء عامر، داخل الأحداث شخصية سيدة لديها دور نشر، وتجمعها مواقف كوميدية بـ مصطفى خاطر الذي يؤدي دور شاب موهوب في الكتابة الروائية، ويحلم في يوم من الأيام، أنه تكون له مؤلفات روائية يتابعها الجمهور.

https://www.instagram.com/p/DE2JwOjurXj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DE2JwOjurXj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DE2JwOjurXj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

طرح "جبل الحريم" قريبًا

تترقب وفاء عامر طرح فيلمها الجديد "جبل الحريم" في دور العرض خلال الفترة المقبلة، حيث انتهت من تصويره قبل 7 شهور تقريبًا، وهو العمل الذي يعتمد على البطولة النسائية، حيث يُشارك في بطولته كلّ من: سوسن بدر، نهال عنبر، نسرين أمين، نانسي ‏صلاح، إنجي وجدان، أميرة العايدي، إلهام عبد البديع، من تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة.

وكان مؤلف العمل فتحي الجندي قد قال في تصريحاتٍ لـ"الخليج 365" خلال وقتٍ سابق، إنّ الفيلم يناقش قضايا عديدة تهمّ ‏المرأة المصرية والعربية بشكلٍ عام، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي ممزوج بالغموض والرعب في بعض الأحيان، ‏مؤكداً أن الفيلم لا يتحامل على الرجل إطلاقاً، وأضاف: "وراء كل مأساة تعيشها المرأة رجل بالطبع، لكن الرجل ‏والمرأة يكملان بعضهما البعض، ونتناول القضايا بشكلٍ متوازن دون التحامل على طرف على حساب آخر، يجب أن ‏نرى الصورة من زاوية مكتملة".‏

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»