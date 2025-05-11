ديانا كرزون: الغناء في اليابان محطة مفصلية في مسيرتي الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 مايو 2025 04:19 مساءً - وصفت الفنانة الأردنية ديانا كرزون مشاركتها بالغناء على مسرح إكسبو أوساكا 2025 في اليابان باللحظة الفارقة في مسيرتها الفنية، مؤكدة أنها أول فنانة أردنية تقف على مسرح ياباني أمام جمهور كبير، وهو ما اعتبرته إنجازاً شخصياً ووطنياً في آن واحد.

تجربة استثنائية

وقالت ديانا كرزون من خلال بيان إعلامي لها، إن التجربة كانت استثنائية من كل الجوانب، بدءاً من الحدث الضخم بحد ذاته، مروراً برحلتها الأولى إلى ما أسمته "كوكب اليابان"، وانتهاءً بجمال الطبيعة هناك وسحر المكان. وأضافت أنها شعرت بفخر عميق بوجود المتطوعين الأردنيين الذين بذلوا جهوداً كبيرة لضمان راحة الحضور وإنجاح الأمسية بكل تفاصيلها

وعن فقرتها الغنائية، أوضحت كرزون أنها قدمت ميدلي لثلاث أغنيات وطنية بتوزيع موسيقي جديد أعده الموسيقار هيثم سكري، ورغم قصر مدة الفقرة، فإن الأثر الذي تركته لدى الجمهور كان بالغاً، إذ غمرت الدموع عيون الحاضرين تأثراً وصدقاً، ما جعلها تشاركهم البكاء تأثراً بمحبتهم. وبيّنت أن تفاعل الجمهور كان من اللحظات التي لا تُنسى، خاصةً عندما عبّر كثيرون لها عن مدى تأثرهم بمشاعرها وأدائها الصادق، وهو ما دفعهم إلى التعبير عن مشاعرهم دون تكلّف أو تصنع.

وأشارت كرزون في بيانها إلى أن اللحظة الأشد تأثيراً في تلك الليلة تمثّلت في مشهد دموع الجمهور، الذين لم يتمالكوا أنفسهم تأثراً بأدائها العاطفي الصادق، مؤكدة أنهم أخبروها بأن مشاعرها وأحاسيسها المخلصة هي ما جعلتهم يذرفون الدموع بعفوية. وأضافت أنها لم تستطع بدورها حبس دموعها، فتشاركت معهم لحظة إنسانية خالصة، ستبقى محفورة في ذاكرتها ما حيت.

وأرجعت ديانا قوة حضورها واندفاعها على المسرح إلى الأثر الإيجابي الذي تركته زيارة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله، إلى المعرض، مؤكدة أن هذه الزيارة منحت جميع المشاركين دافعاً إضافياً لتقديم صورة مشرقة عن الأردن

كما أعربت عن فخرها بهذا الإنجاز، وباختيارها المستمر لتمثيل وطنها في المحافل الدولية الكبرى، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها من الجهات الرسمية والجمهور على حد سواء، سواء من داخل الأردن أو من المنظمين والمقيمين العرب الخارج.

وأشارت إلى أنها لم تشعر بالغربة في اليابان، حيث أحاطها الأردنيون والعرب هناك بدفء كبير، وحرصوا على استقبالها ودعوتها لتناول أشهر الأكلات الأردنية كالمقلوبة والمنسف، ما جعل التجربة أكثر خصوصية.

View this post on Instagram A post shared by diana karazon ديانا كرزون (أم راشد) (@dianakarazonw)

مشاركة مميزة

View this post on Instagram A post shared by diana karazon ديانا كرزون (أم راشد) (@dianakarazonw)

وفي سياقٍ آخر، كانتقد اختتمت مؤخراً مشاركتها في الليلة الغنائية لروائع الموسيقار الراحل ملحم بركات، التي أُقيمت في العاصمة الأردنية عمّان بمشاركة عدد من النجوم العرب. وقد خطفت الأضواء خلال الحفل بأدائها لأشهر أغاني بركات، التي سبق أن قدمتها في بداياتها خلال برنامج "سوبر ستار"، مثل "على بابي واقف قمرين" و"تعا ننسى"، وسط تفاعل جماهيري كبير

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