خاص لـ الخليج 365 طارق الحارثي: مسلسل فضة قريب مني.. وتجاربي بالدراما الكويتية ناجحة وتعلمت منها

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 مايو 2025 04:19 مساءً - طارق الحارثي فنان سعودي أحب التمثيل برغم من وظيفته في المجال الطبي، لكن شغفه بالفن جعله يشارك بعدد من الأعمال واستطاع أن يضع بصمته بمجال عالم الفن.
شارك عبر الأعمال الدرامية السعودية بعدد من الأعمال وكان آخرها ما عُرض بالموسم الرمضاني 2025 مسلسل "فضة" مع الفنان جاسم النبهان وميلا الزهراني، ومسلسل "الزافر" مع الفنان راشد الشمراني ومروة محمد، وخلال مشواره شارك بأعمال عديدة درامية ومسرحية بدولة الكويت، وثمّن هذه التجربة ووصفها بالناجحة. الخليج 365 التقت به من خلال هذا الحوار وسألته عن العديد من الأسئلة بداياته ومشاركاته الخارجية بالإضافة إلى أمور أخرى وكان هذا اللقاء:
أعماله بالموسم الرمضاني 2025
تواجدت بالموسم الرمضاني بعملين مسلسل "فضة" ومسلسل "الزافر" كيف وجدت الأصداء من قبل الجمهور بعد عرض حلقاته؟حقيقة أصداء العملين كانت جميلة جداً، خصوصاً أن المسلسلين مختلفان تماماً عن بعض، فعلى سبيل المثال مسلسل "فضة"عمل مودرن دراما يتناول قضية الأخت اليتيمة ومشاكلها مع أسرتها وأقرب الناس لها من شقيقتها والمجتمع المحيط فيها، أما مسلسل "الزافر" فهو مسلسل فانتازي لحقبة زمنية قديمة تحدث فيها الكثير من الأحداث والصراعات والحروب والمعارك وهو عمل ضخم جداً.
وأي من العملين وجدت أصداء وتفاعلاً أكثر سواء مسلسل "فضة" أو مسلسل "الزافر"؟أستطيع أن أقول مسلسل فضة، لأنه عمل كويتي سعودي، فالجمهور والمتابعون كانوا هم الأكثر.
وأي من العملين تشعر أنه قريب منك أكثر؟مسلسل "فضة" أشعر أنه قريب مني.
المشاركة بأعمال فنية بالكويت
كيف رأيت التجربة بالعمل الدرامي الكويتي سواء دراما أو مسرح؟تجارب ناجحة ومهمة جداً لأي ممثل وتعلمت واستفدت الكثير منهم.
وما هي أبرز الأعمال التي شاركت بها بالكويت؟من أهم أعمالي عبر الدراما الكويتية مسلسل "ملفات منسية" مع الفنانة شجون الهاجري، ومسلسل"زوجة واحدة لا تكفي"، مسلسل "خط أحمر"، "يس عبدالملك" وكثير من الأعمال الأخرى.وكذلك عملت بالمسرح من خلال مسرحية "ساحرة الشمال" مع الدكتور عبدالعزيز المسلم.
بماذا يختلف العمل بالدراما والمسرح الكويتي عن السعودي؟لا يوجد فرق، وخاصة الآن أصبحت في السعودية حالياً إنتاجياً أكثر كفاءة.
ومن هو الفنان أو الفنانة الذي تتمنى أن تعمل معهم بالمستقبل ؟الفنانة حياة الفهد، سعاد عبدالله - هدى حسين، وعربياً الفنان سلوم حداد.
لنعد إلى عالمك الفني كيف يتم اختيارك لأدوارك التي تعرض عليك؟بدايةً أقرأ العمل كاملاً ومن ثم أقرأ دوري وأبعاد الشخصية وإذا كان مناسباً لي ويضيف لي أقبل الدور.
وما هي الصعوبات التي واجهتها بمجال التمثيل؟حقيقة قد تكون الصعوبات تكمن بإيجاد الفرص الحقيقية لإبراز الموهبة لدي.
عمل جذبك بالموسم الرمضاني أو خارج الموسم وأحببت أن تكون أنت بطل العمل؟مسلسل "وحوش" عمل عالمي بكل تفاصيله.
فنانة وفنان تحب أداءهما ؟كثير للأمانة ولا يمكن تحديد اسم معين.
من هو الممثل الذي تحرص على متابعة أعماله؟الفنانة هدى حسين والفنان عبدالمحسن النمر.
ماذا ينقص الفن لدينا؟لا شيء ولله الحمد، نحن الآن نعيش في طفرة فنية عالية جداً وعلى مستوى عالٍ.
عدم المشاركة بالسينما
أين أنت من المشاركات السينمائية؟موجود، ولكن في الأعمال السينمائية التي عُرضت عليّ لم تكن مناسبة ولم أر نفسي بها.
بعيداً عن الفن
ما هو برجك.. وهل تنطبق صفات البرج عليك؟برجي الجدي، وأرى أن 99% تنطبق عليّ صفات هذا البرج.
ما هي هواياتك بعيداً عن التمثيل؟أحب الرياضة بشكل عام وكرة القدم والطائرة بشكل خاص وأحب السباحة.
ماذا يجذبك بالمرأة؟كل شيء في المرأة يجذب الرجل.
ثلاث رسائل تكتبها وماذا تقول بها؟هذه رسالة للجميع "اعمل بصمت ولا تخبر أحداً"، رسالة إلى أبي وأمي وأقول بها "شكراً لكما وأعتذر ابتعدت عنكما الفترة الماضية نظراً لفترات تصويري"، ورسالة إلى نفسي وأقول بها "استمر وحارب وثق بالله وستصل".
ما هو المكان الذي تفضل قصاء إجازتك فيه؟أحب أن أقضي إجازتي في لندن.
ما هي مشاريعك القادمة؟حالياً أقرأ أكثر من عمل، وتم الاتفاق على عمل وسيتم التصوير خلال الشهر القادم بإذن الله، وهنالك أيضاً عملان مازلت أقرأ نصوصهما.
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