خاص لـ الخليج 365 طارق الحارثي: مسلسل فضة قريب مني.. وتجاربي بالدراما الكويتية ناجحة وتعلمت منها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 مايو 2025 04:19 مساءً - طارق الحارثي فنان سعودي أحب التمثيل برغم من وظيفته في المجال الطبي، لكن شغفه بالفن جعله يشارك بعدد من الأعمال واستطاع أن يضع بصمته بمجال عالم الفن.

شارك عبر الأعمال الدرامية السعودية بعدد من الأعمال وكان آخرها ما عُرض بالموسم الرمضاني 2025 مسلسل "فضة" مع الفنان جاسم النبهان وميلا الزهراني، ومسلسل "الزافر" مع الفنان راشد الشمراني ومروة محمد، وخلال مشواره شارك بأعمال عديدة درامية ومسرحية بدولة الكويت، وثمّن هذه التجربة ووصفها بالناجحة. الخليج 365 التقت به من خلال هذا الحوار وسألته عن العديد من الأسئلة بداياته ومشاركاته الخارجية بالإضافة إلى أمور أخرى وكان هذا اللقاء:

أعماله بالموسم الرمضاني 2025

تواجدت بالموسم الرمضاني بعملين مسلسل "فضة" ومسلسل "الزافر" كيف وجدت الأصداء من قبل الجمهور بعد عرض حلقاته؟

وأي من العملين وجدت أصداء وتفاعلاً أكثر سواء مسلسل "فضة" أو مسلسل "الزافر"؟

وأي من العملين تشعر أنه قريب منك أكثر؟

المشاركة بأعمال فنية بالكويت

كيف رأيت التجربة بالعمل الدرامي الكويتي سواء دراما أو مسرح؟

وما هي أبرز الأعمال التي شاركت بها بالكويت؟

بماذا يختلف العمل بالدراما والمسرح الكويتي عن السعودي؟

ومن هو الفنان أو الفنانة الذي تتمنى أن تعمل معهم بالمستقبل ؟

طارق الحارثي من كواليس الزافر- الصورة من المصدر

لنعد إلى عالمك الفني كيف يتم اختيارك لأدوارك التي تعرض عليك؟

وما هي الصعوبات التي واجهتها بمجال التمثيل؟

عمل جذبك بالموسم الرمضاني أو خارج الموسم وأحببت أن تكون أنت بطل العمل؟

فنانة وفنان تحب أداءهما ؟

من هو الممثل الذي تحرص على متابعة أعماله؟

ماذا ينقص الفن لدينا؟

عدم المشاركة بالسينما

أين أنت من المشاركات السينمائية؟

بعيداً عن الفن

ما هو برجك.. وهل تنطبق صفات البرج عليك؟

ما هي هواياتك بعيداً عن التمثيل؟

ماذا يجذبك بالمرأة؟

ثلاث رسائل تكتبها وماذا تقول بها؟

ما هو المكان الذي تفضل قصاء إجازتك فيه؟

ما هي مشاريعك القادمة؟

طارق الحارثي في كواليس ملسل الزافر- الصورة من المصدر

حقيقة أصداء العملين كانت جميلة جداً، خصوصاً أن المسلسلين مختلفان تماماً عن بعض، فعلى سبيل المثال مسلسل "فضة"عمل مودرن دراما يتناول قضية الأخت اليتيمة ومشاكلها مع أسرتها وأقرب الناس لها من شقيقتها والمجتمع المحيط فيها، أما مسلسل "الزافر" فهو مسلسل فانتازي لحقبة زمنية قديمة تحدث فيها الكثير من الأحداث والصراعات والحروب والمعارك وهو عمل ضخم جداً.أستطيع أن أقول مسلسل فضة، لأنه عمل كويتي سعودي، فالجمهور والمتابعون كانوا هم الأكثر.مسلسل "فضة" أشعر أنه قريب مني.تجارب ناجحة ومهمة جداً لأي ممثل وتعلمت واستفدت الكثير منهم.من أهم أعمالي عبر الدراما الكويتية مسلسل "ملفات منسية" مع الفنانة شجون الهاجري، ومسلسل"زوجة واحدة لا تكفي"، مسلسل "خط أحمر"، "يس عبدالملك" وكثير من الأعمال الأخرى.وكذلك عملت بالمسرح من خلال مسرحية "ساحرة الشمال" مع الدكتور عبدالعزيز المسلم.لا يوجد فرق، وخاصة الآن أصبحت في السعودية حالياً إنتاجياً أكثر كفاءة.الفنانة حياة الفهد، سعاد عبدالله - هدى حسين، وعربياً الفنان سلوم حداد.بدايةً أقرأ العمل كاملاً ومن ثم أقرأ دوري وأبعاد الشخصية وإذا كان مناسباً لي ويضيف لي أقبل الدور.حقيقة قد تكون الصعوبات تكمن بإيجاد الفرص الحقيقية لإبراز الموهبة لدي.مسلسل "وحوش" عمل عالمي بكل تفاصيله.كثير للأمانة ولا يمكن تحديد اسم معين.الفنانة هدى حسين والفنان عبدالمحسن النمر.لا شيء ولله الحمد، نحن الآن نعيش في طفرة فنية عالية جداً وعلى مستوى عالٍ.موجود، ولكن في الأعمال السينمائية التي عُرضت عليّ لم تكن مناسبة ولم أر نفسي بها.برجي الجدي، وأرى أن 99% تنطبق عليّ صفات هذا البرج.أحب الرياضة بشكل عام وكرة القدم والطائرة بشكل خاص وأحب السباحة.كل شيء في المرأة يجذب الرجل.هذه رسالة للجميع "اعمل بصمت ولا تخبر أحداً"، رسالة إلى أبي وأمي وأقول بها "شكراً لكما وأعتذر ابتعدت عنكما الفترة الماضية نظراً لفترات تصويري"، ورسالة إلى نفسي وأقول بها "استمر وحارب وثق بالله وستصل".أحب أن أقضي إجازتي في لندن.حالياً أقرأ أكثر من عمل، وتم الاتفاق على عمل وسيتم التصوير خلال الشهر القادم بإذن الله، وهنالك أيضاً عملان مازلت أقرأ نصوصهما.

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