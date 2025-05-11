خاص لـ الخليج 365 فهد الراجحي: انتهيت من فيلم ليلة الذي يجمع بين الرعب والكوميديا والغموض والإثارة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 مايو 2025 04:19 مساءً - انتهى مخرج أفلام الرعب والفنان فهد الراجحي من تصوير فيلم "ليلة" الذي جمع بين الرعب والكوميديا، تمهيداً لعرضه في الدورة القادمة لمهرجان الأفلام القصيرة. وقال فهد الراجحي لـ الخليج 365: "فيلم "ليلة" أُجسد فيه شخصية شاب في منتصف الأربعينيات من عمره يشعر بأن قطار الزواج قد فاته وذلك نظراً للاشتراطات غير المنطقية من بعض الفتيات، فيقرر أن يتزوج بفتاة من الجن، حيث أن شروطهم ميسرة وغير مكلفة، والفيلم يحمل الطابع الخيالي الساخر، ويتناول العقبات التي تواجه الشباب عند رغبتهم بالزواج من الإنس، فوجد هذا الشاب الحل بأن يتزوج من جنيه، لأنه وجد الكثير من اليسر والسهولة والرحابة في شروط زواجهم، وتم تصوير العمل في الرياض بأحد المنازل التراثية".

اختيار فهد الراجحي العمل من إنتاجه

وعند سؤالنا له لماذا اختار أن يكون الفيلم هو من وإنتاجه ومن بطولته وأيضاً فكرته قال الراجحي: "اتجهت مؤخراً للإنتاج الذاتي فهو أسهل طريق للظهور لي كفنان بطريقة مرضية فأغلب الأفلام والمسلسلات لا تمنحني فرصة بالظهور وإظهار موهبتي بالطريقه المناسبة، لذلك اخترت أن أُنتج وأتولى العمل، حتى أُخرج ما لدى من موهبة بالأفكار والتمثيل أيضاً".

وعن مواجهته صعوبات أثناء التصوير قال الراجحي: "الحمد لله لم نواجه أي صعوبات في هذا الفيلم، فالمخرج يزيد الصعيب ومدير التصوير عبدالله الطمرة وفروا لنا كل شيء لإتمام إنتاج هذا الفيلم بكل سهوله ودون تعب يذكر".

وكشف الراجحي أن العمل سيتم عرضه بمشئية الله ضمن الدورة القادمة لمهرجان الأفلام القصيرة.

أما توقعاته عن العمل فقال الراجحي: "متفائل بإذن الله بنجاح الفيلم كون فكرته جديدة وغير مألوفة فنياً والجمهور متعطش لهذه النوعية من الأفلام ذات طابع الرعب والغموض والإثارة".

فهد الراجحي- الصورة من المصدر

فيلم "ليلة"

وفيلم "ليلة" هو من إخراج يزيد الصعيب وفكرة وتأليفومن بطولة، ناهد نبعة، هند حسين، الطاف الغامدي، عبدالله النهيوي، صالح الغشام، ناصر المسعود، نواف الغانم، سهيل هوساوي، طاهر حكمي بالإضافة إلى آخرين.

وتدور أحداث الفيلم- الذي جمع بين الخيال والرعب والكوميديا- حول قصة شاب تخطى الأربعين من عمره ولم يستطع الزواج نظراً للتكاليف العاليه وشروط الفتيات وأسرهن عند تقدم أي شاب للزواج، فيقرر هذا الشاب الزواج من جنية بأقل التكاليف وبشروط ميسرة، وهنا تحدث الكثير من المواقف وتتوالى الأحداث.

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آخر أعمال فهد الراجحي

وكان آخر عمل قام به فهد الراجحي فيلم "ليل ونهار"، وهو فيلم كوميدي، من تأليف وإخراج عبدالعزيز المزيني، يتناول حياة شخصيتين موسيقيتين متناقضتين؛ من خلال رؤية جريئة حول الشهرة والمجتمع، كما يغوص في عالم النجومية الفوضوي في إطار كوميدي ساخر. العمل من بطولة الفنان عبدالله السدحان، زياد العمري، علي إبراهيم، نواف السليمان، غادة الملا، أبرار فيصل، نهار المولد، وفهد الراجحي.

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فهد الراجحي في سطور

فهد الراجحي هو مؤلفٌ ومخرجٌ ومنتجٌ وممثلٌ، يتخصَّص في إخراج أفلام الرعب. دخل عالم الإخراج عام 1993، ومن أبرز الأفلام التي أخرجها "رائحة الموت"، "الكوخ"، "الفخ"، "زوار"، و"الطيبين"، ويُعدُّ من أهم مخرجي أفلام الرعب السعوديين. كذلك شارك في العديد من الأعمال الفنية، منها "عيش صحاري" في نسخته الأولى، الذي عُرِضَ في رمضان على شاشة التلفزيون السعودي، وشارك في مسلسل "طاش العودة"، "شباب البومب" وفيلم " ليل ونهار"، كما أنتج عدداً من الأعمال والأفلام القصيرة التي لاقت متابعةً كبيرةً واهتماماً واسعاً من قِبل المشاهدين.

فهد الراجحي وفريق العمل- الصورة من المصدر

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