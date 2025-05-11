بسمة وهبة تكشف عن إجازتها في اليونان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 مايو 2025 04:19 مساءً - تستمتع الإعلامية بسمة وهبة بإجازة خاصة في اليونان، وشاركت متابعيها عبر ستوري حسابها على إنستغرام بمقطع مصور كشف عن قضائها أوقات ممتعة خلال هذه الرحلة.

إجازة مميزة في اليونان

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ظهرتفي المقطع وهي تتنزه في شوارع اليونان وتلتقي بشاب يرتدي ملابس شخصية "ميكي" لترقص معه في الشارع بطريقة عفوية كشفت عن استمتاعها بأوقات مرحة وعفوية، وكان لافتاً للانتباه أنها ترتدي تشيرت أبيض وبنطلون بسيط ومريح حتى يتيح لها التحرك بسهولة.

من المفترض أن تنتهي إجازة بسمة وهبة خلال الأيام المقبلة، وتعود لبرنامجها 90 دقيقة وتناقش كعادتها مواضيع إخبارية واجتماعيه تهم المجتمع.

إيقاف برنامج بسمة وهبة

يُشار إلى أنه تم تداول أنباء خلال موسم رمضان الماضي تفيد إيقاف برنامجالشهير "العرافة"، لكنها نفت الأمر في منشور رسمي قالت فيه: "المجلس الأعلى للاعلام ونقابة الإعلاميين لم يصدر أي قرار بوقف الاعلامية بسمة وهبة أو برنامجها العرافة"، واستكملت المنشور قائلة: "تم الاتفاق قبل شهر رمضان علي تصوير 15 حلقة، للاذاعة للموسم الرمضاني 2025، كل التقدير والاحترام لمؤسسات الدولة المصرية، الراغبة فى النهوض بالمشهد الاعلامي والدرامي فى مصر، لجان الكترونية معروفة المصدر، وراء الهجوم علي نجاح برنامج العرافة ولن نلتفت له".

يُشار إلى أن بسمة وهبة استضافت خلال حلقات الموسم عدد من الفنانين اللذين كشفوا عن بعض الأسرار، جاء في مقدمتهم حسين فهمي، حسام حبيب، هدي الاتربي، ونجلاء بدر.

يُذكر أن بسمة وهبة كانت قد تراجعت عن قرارها الذي اتخذته العام الماضي وهو وقف البرنامج؛ حيث أوضحت أن هذا الموسم 2024 سيكون الأخير للعرافة، مؤكدة أن هذا قرارها، وذلك نظرًا لظروفها الصحية وما يحتاجه البرنامج من مجهود كبير.

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