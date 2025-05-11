"المدينة البعيدة" يُودّع الجمهور في هذا الموعد

ميرنا وليد - بيروت - ذكرت وسائل إعلام تركية ان الموسم الأول من مسلسل "المدينة البعيدة" سينتهي عند الحلقة الـ 28، ومن المتوقع ان تكون نهاية هذا الجزء قوية جدا.
وكانت أعلنت محطة Kanal D التركية، التي تعرض مسلسل "المدينة البعيدة"، أن العمل قد حطم وبشكل رسمي رقماً قياسياً، إذ إنه حصل على أعلى نسبة مشاهدة للمسلسلات، التي عرضت على هذه القناة منذ 15 سنة.
هذا المسلسل منذ إنطلاقته يحصل على إشادات عالية جداً، أما نسبة المشاهدات، فهي لا تقل، منذ فترة، عن الـ 16 في الرايتنغ. العمل هو النسخة التركية من المسلسل العربي المشترك "الهيبة".
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