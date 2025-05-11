رامي صبري يُغني مع أصالة وهكذا علّق -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري رامي صبري مقاطع فيديو جمعته بالفنانة السورية أصالة، واصفا عائلتها بعائلته الثانية، اذ علّق عليها عبر حسابه الخاص بالقول: "عائلة أصالة هي عائلتي التانية بحبهم وفي عشرة جميلة على مدار سنين كتير ومن بدايتي تقريبا .
. واللي بيفرحهم بيفرحني .. مبروك لأحمد ضياء .. ربنا يبارك فيهم".
على صعيد آخر كان قد أشعل رامي صبري مؤخرا أجواء احتفالية ضخمة أقيمت في نادي وادي دجلة بالتجمع الأول، وسط حضور جماهيري تجاوز 20 ألف شخص من مختلف الأعمار، الذين تفاعلوا بحماس كبير مع أغانيه، واستُقبل رامي بحرارة قبل صعوده إلى المسرح.
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