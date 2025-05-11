شكرا لقرائتكم خبر عن طارق نور يوجه الشكر لصناع دراما موسم رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر لكل صناع الدراما الذين تعاونوا مع الشركة المتحدة في موسم دراما رمضان 2025 هذا العام، حيث عبر عن تثمينه لما بذله مختلف صناع دراما المتحدة من كتاب وممثلين ومخرجين ومنتجين وكل فرق الإنتاج، والتي أسهمت جهودهم في تقديم الشركة المتحدة لموسم درامي على قدر كبير من الجودة والإبداع، حيث تم انتاج ما يتجاوز الـ 20 مسلسلاً هذا العام.

وقد أشار طارق نور إلى أن أعمال المتحدة في رمضان 2025 تميزت بمخاطبة العقول ومناقشة عدد متنوع من القضايا الاجتماعية التي تشغل المجتمع المصري، وهو ما يمثل في حد ذاته تطورًا ملحوظًا في المحتوى الدرامي، وهو نجاح سيكون بمثابة حافز للمبدعين ولصناع الدراما نحو مزيد من الارتقاء بالمحتوى الدرامي واكتسابه المناعة وليس المنع، إلى جانب دعم القفزات الدرامية القائمة على المسئولية المجتمعية للدراما.

وسبق وأعلن طارق نور رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومؤسس شركة TN Communications، ورئيس لجنة التحكيم لمسابقة "الراوي" عن أسماء الثلاثة الأوائل الفائزين بجوائز "الراوي" Story teller Award، وذلك خلال فعاليات قمة صوت مصر Narrative Summit التي انطلقت اليوم بسوما باي بساحل البحر الأحمر.

وقد حقق الفائزون الثلاثة المراكز الأولى في جائزة الراوي ضمن ثلاث محاور أساسية، وجاءت النتائج على النحو التالي: جائزة القصة المصوّرة الفوتوغرافية وفازت بها جهاد عبد السميع، جائزة المحتوى الرقمي الإبداعي (أقل من دقيقة) فاز بها أحمد حاتم حجازي، وجائزة الفيلم القصصي الوثائقي (حتى 5 دقائق): حصل عليها مصطفى سالم.

وأعرب طارق نور خلال كلمته عن شعوره بالفخر بتقديم جائزة "الراوي" لعدد من الشباب المبدعين اللي وقع الاختيار عليهم من قبل لجنه التحكيم. كما أعرب عن شكره لقمة صوت مصر لإطلاق هذه الجائزة التي أتاحت الفرصة للشباب لإطلاق ابداعاتهم المميزة.