لطيفة تنعى فنانا تونسيا شهيرا

ميرنا وليد - بيروت - نعت الفنانة لطيفة التونسية الفنان التونسي أحمد العبيدي، اذ كتبت على حسابها الخاص: "إنا لله وإنا إليه راجعون. . الله يرحمك يا كافون.. جسدك رحل، لكن روحك ستبقى من خلال البصمة الفنية الجميلة التي تركتها.. رحمك الله وصبّر أهلك وكل محبيك."

الجدير ذكره ان الراحل عُرف بـ اسم "كافون" وتميز بلونه الفني الخاص الذي جمع بين الراب والراي، وحققت أعماله نجاحًا كبيرًا، حيث أصدر عدة ألبومات وأغانٍ منفردة تميزت بمضامينها الاجتماعية والواقعية التي لامست يوميات المواطن التونسي.

تميّز كافون ايضا بطرحه لقضايا مثل الفقر، التهميش، مُعبرًا عنها بأغانٍ خلدت في ذاكرة المستمع التونسي والعربي، لم يتوقف تأثيره عند الغناء فقط، بل تعدّاه إلى الحضور في عدد من البرامج الفنية والإجتماعية، مؤكدًا التزامه تجاه مجتمعه ومحيطه.



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