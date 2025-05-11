ميرنا وليد - بيروت - نشرت النجمة التركية بينار دينيز صورة جديدة لها برفقة طفلها "فكرت هاكان" وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت بينار مع طفلها وهي تستمتع بأشعة الشمس، بلقطة مميزة وجميلة، لكن لم تُظهر ملامحه.

الجدير ذكره ان بينار وكاهان أطلقا على الطفل اسم "فكرت هاكان" وذلك تكريما لوالد كاهان الذي يُدعى هاكان.

وأعلنت الصحف التركية مؤخرا عن اسم الطفل بعد الإعلان عن ولادة بينار منذ أيام، كما كشفت الصحف أن الولادة تمت في أحد المستشفيات الخاصة بإسطنبول وسط أجواء هادئة.

كانت هذه تفاصيل خبر بينار دينيز مع طفلها..هكذا تصرّفت-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.