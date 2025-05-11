الشامي يُحدث ضجة بمنشوره..ومُتابعة: "حتتزوج يعني؟"

ميرنا وليد - بيروت - أحدث الفنان الشامي جدلا كبيرا بين الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي بعد منشوره الجديد الذي قال فيه: "قبل 14 كنا شي! وبعد ١٤ صرنا شي تاني، الحمد والشكر الك يارب"، في حين ظن البعض انه ربما سيقدم على إعلان خطوبته، فكتبت متابعة: "ممكن خطبة؟"، ومتابعة اخرى كتبت: "حتتزوج يعني؟"، كما دعا له آخرون بالتوفيق في كل ما سيقدم عليه.



على صعيد آخر أطلّ الشامي مؤخرا بأغنية جديدة تحمل عنوان "جيناك" صوّرها على طريقة الفيديو كليب وطرحها عبر يوتيوب، موقع "الفن" كان قد تواجد في كواليس التصوير، وأجرينا لقاء مع الشامي تحدثنا فيه عن تفاصيل العمل الفني الجديد.