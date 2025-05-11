شكرا لقرائتكم خبر عن ابتهالات دينية لفرقة الإنشاد الديني بمعهد الموسيقى العربية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلاً لفرقة الإنشاد الدينى فى التاسعة مساء اليوم الأحد على مسرح معهد الموسيقى العربية.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الأناشيد والإبتهالات والتواشيح الدينية الشهيرة منها أسماء الله الحسنى، سلام على النبى، يا صلاة الزين، صلوا على نبينا، يارسول الله ياسندى، يا الله، عليك سلام الله، يا بشير الرحمة، صلوا على نبينا، نور عرش الله، خذونى على عيبى، أشتاق يا الله، يارب صلى على نبينا، أسماء وصفات الرسول.. إعداد وتحفيظ الفنان مصطفى النجدى وأداء نجوم الفرقة حاتم زايد، بلال مختار، إبراهيم فاروق، حسام صالح، أحمد حسن، محمد حسين، كريم زيدان ومحمد نشأت.

يذكر أن فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة في عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الدينى، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والإبتهالات الدينية حيث شاركت في إحياء المناسبات الدينية التى تحتفل بها دار الأوبرا علي مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور .