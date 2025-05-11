شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تنعى الراب التونسي كافون: "روحك ستبقى ببصمتك الفنية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشئون الثقافية في تونس، اليوم الأحد، وفاة مغني الراب التونسي أحمد العبيدي، الشهير بلقب "كافون"، عن عمر يناهز 43 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وقد أعربت النجمة التونسية لطيفة عن حزنها لرحيل كافون، ونعته عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك"، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا كافون.. جسدك رحل، لكن روحك ستبقى من خلال البصمة الفنية الجميلة التي تركتها.. رحمك الله وصبّر أهلك وكل محبيك."

وكان أخر أعمال كافون في السينما هو فيلم "وه!" عام 2016، وكان آخر ظهور درامي له في مسلسل "رقوج الكنز" الذي عرض في رمضان 2025 من إخراج عبد الحميد بوشناق.

يذكر أن آخر أعمال لطيفة الأغنية العاشرة من ألبومها الجديد "مفيش ممنوع"، والتي تحمل عنوان "زعمة لاباس" وجاءت على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي، ميكس وماستر بيشوي مجدي.