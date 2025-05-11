أصالة تحيي زفاف نجل شقيقتها وتشعل حماس الحضور

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 مايو 2025 01:20 مساءً - احتفلت الفنانة أصالة بزواج أحمد ضياء ابن شقيقتها أماني نصري ووالده الملحن محمد ضياء ليلة أمس في واحد من الفنادق القاهرة الكبرى.

حفل زفاف نجل شقيقة أصالة

حرصت أصالة على حضور جميع مراسم الزفاف والغناء للعروسين، وكان لافتاً للانتباه حضور الفنان رامي صبري وقدم أغنيته الشهيرة "الف ماشاء الله"، واشتعلت أجواء الحماس والبهجة وسط جميع الحضور في حفل الزفاف.

حضر الحفل عدد كبير من العائلة ومشاهير المجتمع لعل أبرزهم دكتور بهاء صبري زوج أماني نصري شقيقة أصالة، شقيقهما أنس، المنتج محسن جابر، الملحن إيهاب عبد الواحد، الملحن محمود خيامي، المنتج أحمد أيوب، شيرين عادل زوجة رامي صبري، والاعلاميات سهير شلبي، شيرين الشايب، سحر عباس وغيرهم.

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يُشار إلى أن أصالة كانت تمر خلال الفترة الماضية بحالة نفسية سيئة، منعتها من التواجد في بعض المناسبات الاجتماعيه كان من بينها حفل زفاف ليلى أحمد زاهر، واكتفت فقط بتوجيه رسالة تهنئة للعروسين وعائلتهما.

ألبوم أصالة الجديد

من جهةٍ أخرى، تستعدلإطلاق أحدث ألبوماتها الغنائية، والذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يضم الألبوم 11 أغنية تقريباً، منها أغنية تحمل اسم "أنا هنساك"، تتعاون فيها مع الشاعر أحمد المالكي لأول مرة، وهي من ألحان محمد عبد المجيد، وتوزيع هشام البنا، ذلك إلى جانب تعاونها مع منة عدلي القيعي ومدين.

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