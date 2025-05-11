4 أفلام مدعومة من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي ستشارك بمهرجان كان السينمائي 78

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 مايو 2025 01:20 مساءً - أعلن مهرجان البحر الأحمر، وهو أول مهرجان سينمائي دولي في السعودية، وأكبر ملتقى لصناعة السينما في المنطقة، عن الأفلام الأربعة المدعومة من قِبَل مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، المقرر أن تشارك بمهرجان كان السينمائي 78 والذي ستبدأ فعالياته من 13 إلى 24مايو 2025.

ونشر حساب مهرجان البحر الأحمر "بوستر" على الإنستغرام وعلق وكتب: "تشارك مؤسسة البحر الأحمر السينمائي في الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي، بحضور أربعة أفلام مدعومة من صندوق البحر الأحمر وسوق البحر الأحمر ومعامل البحر الأحمر، وهي: "سماء بلا أرض"، "عائشة لا تستطيع الطيران"، "أوديسة الهندباء"، و"الحياة بعد سهام".

وكتبت أيضاً "ندعوكم أيضاً لزيارتنا في الجناح السعودي وحضور جلسة تعرف إلى فريق البحر الأحمر يوم 16 مايو، ننتظركم هناك!".

4 أفلام المشاركة بمهرجان كان السينمائي 78

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نشر حساب مهرجان البحر الأحمر السينمائي مؤخراً بوستر فيلم "سماء بلا أرض" وعلّقت وكتبت: "من عرضه العالمي الأول، يُشارك فيلم،سماء بلا أرض للمخرجة أريج السحيري في مهرجان كان السينمائي لعام 2025، ويحكي قصة ثلاث نساء من ساحل العاج من أجيال مختلفة في تونس. ومع ظهور طفلة يتيمة صغيرة في حياتهن، يُجبرن على مواجهة جراحهن الدفينة، مما يكشف ضعفهن".

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كما نشر "بوستر" لفيلم "الحياة بعد سهام" وعلّق وكتب: "ضمن عرضه العالمي الأول، يُشارك فيلم، الحياة بعد سهام، للمخرج نمير عبدالمسيح في مهرجان كان السينمائي لعام 2025، ويحكي رحلة مخرج سينمائي عبر الحزن. يتتبع الفيلم نمير على مدى عقد من الزمن وهو يحاول الحفاظ على ذكرى والدته من خلال تجربة سينمائية تجمع بين مقاطع فيديو منزلية عائلية ولقطات أرشيفية".

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كما نشر الحساب بوستر فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران"، وعلّق وكتب: "ضمن عرضه العالمي الأول، يُشارك فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" للمخرج مراد مصطفى في مهرجان كان السينمائي لعام 2025، ويحكي قصة عائشة، مهاجرة سودانية، تخوض حياة محفوفة بالمخاطر في ضاحية عين شمس بالقاهرة".

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كما نشر الحساب بوستر فيلم "أوديسة الهندباء"، وكتب: "يُعرض فيلم الرسوم المتحركة "أوديسة الهندباء" للمخرجة موموكو سيتو لأول مرة في أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي، ويتتبع الفيلم أربعة براعم هندباء التي هي آخر ما نجى من سلسلة انفجارات نووية تُدمّر الأرض. في نهاية رحلة ملحمية تتمكّن من إيجاد تربة جديدة تسمح لها بالبقاء على قيد الحياة".

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