على طريقة الكاوبوي.. الأمير هاري وميغان ماركل في حفل بيونسيه بلوس أنجلوس

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 مايو 2025 01:20 مساءً - في سهرة غنائية مفعمة بالحيوية وأجواء مبهرة، استمتع الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بأجواء حفل صديقتهما بيونسيه ضمن جولتها الغنائية "كاوبوي كارتر" Cowboy Carter، وذلك في ملعب سوفي في لوس أنجلوس يوم الجمعة 9 مايو.

أجواء كاوبوي تسيطر على ميغان ماركل والأمير هاري

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تماشياً مع اسم الجولة الغنائية "كاوبوي كارتر"، استوحى الأمير هاري طابع الحفل الريفي من خلال ارتداء قبعة رعاة بقر خضراء داكنة مع بنطال جينز داكن وقميص رمادي فوق قميص أسود، بينما ارتدت ميغان ماركل لهذا الحفل فستاناً أزرق مكشوف الكتفين من كارولينا هيريرا، وشعرها مرفوعاً بشكلٍ أنيق.

وقد نشرت بيونسيه، البالغة من العمر 43 عاماً، صورة على موقعها الإلكتروني لميغان والأمير هاري في الحفل، كما شاركت دوقة ساسكس من خلال حسابها الخاص بإنستغرام مجموعة من الصور من الحفل.

ويأتي حضور الأمير هري وميغان ماركل الحفل بعد أيام من احتفالهما بيوم ميلاد ابنهما الأكبر الأمير آرتشي، الذي بلغ عامه السادس في 6 مايو. وقد نشرت ميغان عبر حسابها على إنستغرام صورة لابنها وهو يشاهد الشمس من شرفة مطلة على المحيط. وعلقت ميغان على المنشور: "ابننا شمسنا. يوم ميلاد سعيد سادس لآرتشي! شكراً لكم على كل الحب والدعاء والتمنيات الطيبة لابننا العزيز".

علاقة ميغان ماركل والأمير هاري بـ بيونسيه

من المعروف أن الأمير هاري وميغان ماركل صديقان لبيونسيه وزوجها جاي زي. وقد التقى دوق ودوقة ساسكس بهما أول مرة عام 2019 لحضور العرض الأول لفيلم "الأسد الملك" في لندن، والذي لعبت فيه بيونسيه دور نالا. وفي وقتٍ لاحق، بعد مقابلتهما مع أوبرا وينفري، كشفت ميغان أنها تلقت رسالة دعم من بيونسيه تدعمها فيها بعد المقابلة.

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في سبتمبر من عام 2023، حضر دوق ودوقة ساسكس حفل بيونسيه في جولة رينيسانس العالمية في لوس أنجلوس، منضمة إليهما آنذاك والدة ميغان؛ دوريا راغلاند. وقد شوهد الثلاثي وهم يشاهدون الحفل من مقصورة خاصة، حيث بدا تفاعلهم مع أغاني الحفل، إذ تم رصد ميغان ووالدتها وهما ترقصان وأذرعهما مرفوعة، بينما وقف الأمير هاري بالقرب منهما.

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