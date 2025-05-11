كيف هنأ حبيب غلوم حسين الجسمي بقدوم مولوده زايد؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 مايو 2025 01:20 مساءً - بطريقته الخاصة هنأ الفنان الدكتور حبيب غلوم الفنان حسين الجسمي على قدوم مولوده "زايد"، وأعاد نشر البوستر الذي نشره الجسمي والذي كتب وقتها: "الحمد لله الذي وهبنا زايد بن حسين الجسمي روحاً لأرواحنا ونبضاً لقلوبنا اللهم أنبته نباتاً حسناً واجعل له من اسمه نصيباً في الخير والبركة والفخر". وعلق حبيب غلوم وكتب: "نبارك للصديق الفنان الكبير حسين الجسمي قدوم مولوده زايد الله يحفظه ويبارك في عمره وتفرحون فيه يا رب".

حسين الجسمي يُرزق بمولوده زايد

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وكان الجسمي قد أعلن قبل أيام على حساباته بالسوشيال ميديا قدوم مولود له أطلق عليه اسم "زايد"، ونشر منشوراً بذلك وعلق وقتها وكتب: "‏اللهم اجعله قرة عين لنا، وأنبته نباتاً حسناً، وبارك فيه واحفظه بعينك التي لا تنام، وارزق كل قلبٍ مشتاق نعمة الأبوة والأمومة ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾".

آخر أعمال حبيب غلوم

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وكان الفنان الدكتور حبيب غلوم قد قدم بالموسم الرمضاني مسلسل "شْغَابْ" وهو مسلسل تراثي، تدور أحداثه في إحدى الحقب القديمة، يستخرج أحد الغواصين أقراطاً تحتوي على لؤلؤتين ضخمتين وثمينتين من عمق البحر، ليبدأ بعدها صراع طويل بين البحارة والغواصين والتجار لفرض النفوذ على البحر وتجارة اللؤلؤ، لكنه يؤدي لأحداث دموية ومأساوية وتتوالى الأحداث.

والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ مصطفى رشيد، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ إسماعيل عبدالله، ومن بطولة نخبة من النجوم، من أبرزهم الفنان أحمد الجسمي، حبيب غلوم، هيفاء حسين، أحمد الأنصاري، مروان عبدالله، إبراهيم سالم، أمل محمد، عبدالله الجنيبي، ريم حمدان، سارة السعدي، شيخة البدر، إبراهيم أستادي، حميد فارس، آلاء شاكر، خالد البناي، حسين سعيد، هيا القايدي، عبدالله صالح، سعيد الهرش، ماجد الجسمي، ريم الفيصل، هيرا محمود، حمدان الهنداسي، خالد النعيمي، مواري عبدالله، وإبراهيم القحومي، بالإضافة إلى آخرين.

كما عُرض له مسلسل "حكاية لونا" الذي تم تصويره العام الماضي، ولكن لم يُعرض بالموسم الرمضاني 2024، وتقرر أن يُعرض برمضان 2025، والمسلسل هو أردني خليجي، يضم نخبة من النجوم، وهو من إخراج ليث حجاوي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ سليمان أبو شارب، ومن بطولة منذر رياحنة، لونا بشارة، حبيب غلوم، هيفاء حسين، سمير الناصر، مريم الغامدي، هيلدا ياسين، تركي الكريديس، طارق النفيسي، عمران العمران، ليلى السلمان، رانيا فهد، جود السفياني، عهود السامر، سلطان المقبالي، شيرين باوزير، عبير عيسى، بالإضافة إلى آخرين.

والعمل تدور أحداثه حول "لونا" و"عدنان"، حيث يجمعهما ألم مرض السرطان؛ إذ يتقابلان في مجموعة الدعم الخاص بمرضى السرطان، فيتقاسمان الأوجاع معاً، ويساند كل منهما الآخر بمرضه وتعبه، وتتوالى الأحداث.

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