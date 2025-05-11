شاهدوا إلهام علي توثق بالصور رحلتها إلى لندن.. وهكذا تفاعل متابعوها معها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 مايو 2025 01:20 مساءً - شاركت الفنانة إلهام علي متابعيها وجمهورها عدداً من الصور التقطتها أثناء تواجدها مؤخراً في لندن في رحلتها الأخيرة مع زوجها الفنان خالد صقر، واكتفت بالتعليق على الصور التي نشرتها على حسابها بالإنستغرام بتعليق قصير كتبت فيه: "تفريغ الصور "طبعة لندن".

وتفاعل معها متابعوها والفنانون بعد نشر الصور وكتبت لها الفنانة ميرال مصطفى: "قمر قمريين"، فيما علَّقت الفنانة مها الغزال وكتبت: "يا حظ لندن والله"، وكتبت إحدى المتابعات: "جميلتنا، شكراً على السفرة الجميلة إللي سفرتينا فيها معك، ننتظر الهدايا ترى، فيما كتبت متابعة أخرى: "يا حلاتك"، وكتبت متابعة لها: "شو هالجمال ما شاء الله"، وعلّقت متابعه وكتبت: "يوه يا جمال الصور"، فيما كتبت متابعة: "تجنن والله"، وكتبت أخرى: "اذكروا الله للقمر إللي قاعد نشوفه".

آخر عمل عرض لإلهام علي وخالد صقر

وكان آخر عمل مشترك عُرض للفنانة إلهام علي وزوجها الفنان خالد صقر هو مسلسل "شارع الأعشى"، الذي عُرض بالموسم الرمضاني 2025 وجسدت فيه دور "وضحى" أم لفتاتين وشابين، فيما جسد الفنان خالد صقر دور "أبو إبراهيم"، وهو والد فتاتين وشابين، والعمل درامي، تدور أحداثه في منتصف السبعينيات في حارة شعبية، حول ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، من ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، ومن بطولة: الفنان تركي اليوسف،، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، طرفة الشريف، لمى عبدالوهاب، مها الغزال، أميرة الشريف، نايف البحر، بالإضافة إلى آخرين. ووجد العمل أصداءً جيدةً وتصدر الترند منذ عرض حلقاته الأولى برمضان.

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