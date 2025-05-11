مي عز الدين تكشف سر رشاقتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 مايو 2025 01:20 مساءً - على مدار الأيام الماضية، بدأت الفنانة مي عز الدين تتواصل مع متابعيها عبر تيك توك، وتقوم بالرد على أسئلتهم بنفسها بعد فترة من الإبتعاد عن منصات التواصل الإجتماعي.

سر رشاقة مي عز الدين

مؤخراً، تلقت مي عز الدين سؤال حول حفاظها على رشاقتها قائلة: "مش حاسة إن أنا محافظة على رشاقتي أوي، أنا في فترات ببقى زايدة، مش مركزة أوي، هو أسهل حاجة، لما تحسي إنك زايدة حاولي تاكلي مرة واحدة في اليوم، وياريت على المغرب زي الصيام كدة".

وقد تفاعل الجمهور مع هذا المقطع وأبدى الكثير منهم إعجابهم بحالة التواصل التي أقامتها مع الجمهور مؤخراً، خاصة وأنها كانت بعيدة عن الأضواء لفترة طويلة.

@maiezzeldin original sound - Maiezzeldin

عودتها للسينما

يُشار إلى أن مي عز الدين فاجأت الجمهور بعودتها للسينما خلال الفترة القادمة بعد سنوات من الغياب، حيث كانت آخر مشاركتها فيلم "جيم أوفر" الذي قامت ببطولته بجانب يسرا، محمد نور، عزت أبو عوف، أوشا، إيمان السيد، أمل رزق ورضا حامد، ومن إخراج أحمد البدري

"قلبي ومفتاحه" آخر أعمالها الدرامية

يُذكر أن مي عز الدين شاركت في رمضان الماضي من خلال مسلسل "قلبي ومفتاحه"الذي تدور أحداثه في إطار درامي خلال 15 حلقة حول امرأة مُطلقة ثلاث مرات وتسعى للعودة إلى عصمة زوجها من أجل ابنها الصغير وذلك عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـ"مُحلل"، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق في إحدى تطبيقات النقل الخاص وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.

ويجسد الفنان آسر ياسين خلال أحداث المسلسل شخصية سائق بعد فقدانه عمله في قطاع الأدوات الطبية بسبب تداعيات جائحة كورونا، وخلال الأحداث، تفاجئه مي عز الدين بطلب غير متوقع للزواج، ما يجذب انتباهه، لتبدأ سلسلة من التطورات المثيرة.

ويُشارك ببطولة المسلسل آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، دياب، ميس حمدان، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم سمير، عايدة رياض، ويأتي المسلسل من تأليف تامر محسن ومها الوزير ومن إخراج تامر محسن.

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