ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الشيف وصانعة المحتوى اللبنانية عبير الصغير بعقد قرانها على الشاب يوسف فرحات، وشاركت جمهورها لحظة الإعلان عبر فيديو لطيف ومعبّر. ظهر الثنائي في المقطع الذي وثّق أيامهما الستة السابقة لعقد القران، حيث كانا يحاولان الإمساك بأيدي بعضهما بخجل ولطف، حتى جاءت لحظة القرب الحقيقي في يوم الزفاف، وهما يرتديان ملابس الحفل ويغمر وجهيهما الفرح.

عبير تألقت بفستان أبيض، بينما اختار يوسف بذلة رمادية أنيقة، في مشهد ساده الحب والبهجة، وأرفقت عبير الفيديو بعبارة مؤثرة قالت فيها: "رضيت بقلبك وقربك مؤنساً وأنيساً، على كتاب الله وسنة رسوله".

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - عبير الصغير تعيش أجمل لحظاتها وتوثّق عقد قرانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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