ميرنا وليد - بيروت - رغم تعرضها لإصابة إلا أن الممثلة والإعلامية مادلين طبر حضرت إلى مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الثالثة والسبعين لتستلم جائزتها "الريادة السينمائية".

طبر وفي لقاء مع موقعنا تحدثت بشغف عن التكريم عن تاريخها الفني الذي بات عمره 40 عاماً، وتطرقت إلى الإصابة التي تعرضت لها وأخبرتنا التفاصيل، كما تحدثت عن اللوك الجديد الذي تعتمده، وعن الأعمال التي أعجبتها بين التي عرضت في شهر رمضان المبارك.

وردت طبر على سؤال عن رأيها بقرار المخرج محمد سامي بالإبتعاد عن إخراج المسلسلات.

التفاصيل في الفيديو المرفق:

كانت هذه تفاصيل خبر مادلين طبر تكشف تفاصيل وعكتها الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.