أنغام نجمة “ليالي مصر” في دار الأوبرا.. أسعار التذاكر تثير الجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل غنائي ضخم مساء الجمعة 16 مايو الجاري في دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مشروع “ليالي مصر”، بقيادة المايسترو هاني فرحات، في واحدة من أبرز حفلات الربيع التي تشهدها القاهرة هذا الموسم.

ويأتي الحفل المرتقب بعد سلسلة من النجاحات التي حققتها أنغام مؤخرًا، حيث من المقرر أن تقدم خلاله باقة من أبرز أغانيها القديمة والحديثة التي تلامس وجدان جمهورها، ومنها “سيدي وصالك”، “أكتبلك تعهد”، و”حالة خاصة جدًا”، وسط أجواء فنية راقية يتطلع إليها عشّاق الطرب العربي.

ويهدف مشروع “ليالي مصر” إلى إحياء الفنون الرفيعة داخل أروقة دار الأوبرا، عبر استضافة أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي ضمن عروض فنية متكاملة.

من جهتها، أعلنت الجهة المنظمة للحفل عن شروط الدخول، مشيرة إلى أن الحد الأدنى لسن الحضور هو 12 عامًا، مع ضرورة حجز تذكرة كاملة لكل شخص، بغض النظر عن العمر.

كما تم الكشف عن أسعار التذاكر، التي أثارت جدلاً واسعًا بسبب ارتفاعها اللافت، إذ تبدأ من 3000 جنيه للفئة البرونزية، وتصل إلى 8500 جنيه للفئة الملكية، وتتوزع الفئات الأخرى على النحو التالي: الماسية 7500 جنيه، البلاتينية 6500 جنيه، الذهبية 5000 جنيه، والفضية 4000 جنيه.

يُذكر أن أنغام كانت قد طرحت مؤخرًا ألبومها “تيجي نسيب”، الذي نال إشادة كبيرة من الجمهور والنقاد، وضم عددًا من الأغاني الناجحة مثل “بقالك قلب”، “هو أنت مين”، و”كان بريء”، بتعاون مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين في الساحة الفنية.