أحمد فهمي يوضح بعد جدل فيديو هنا الزاهد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدر الفنان أحمد فهمي توضيحًا عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” بعد الجدل الذي أثاره فيديو نُشر ثم حُذف لاحقًا، ظهر فيه مع طليقته الفنانة هنا الزاهد في مشهد من فيلم “مستر إكس”، وعلّق عليه بقوله: “لو ده هيثبتلك إني… مفاجأة، مش كده؟”.

وفي توضيحه، كتب فهمي: “للتوضيح.. البوست اللي نزل على صفحتي واتشال هو غلطة غير مقصودة من أحد أفراد فريق السوشيال ميديا في الشركة اللي ماسكة حسابي.. موضوع بسيط ومش مقصود.. أنا اللي بحب أقوله، بقوله بشكل مباشر من غير تلميحات أو غيره.. كل الاحترام لكل زملائي وبالتوفيق للجميع”.

وكان فهمي والزاهد قد أعلنا انفصالهما في أواخر عام 2023 بعد زواج دام أربع سنوات، من دون الإفصاح عن تفاصيل الانفصال. وفي حين عبّرت هنا الزاهد عن تقديرها لتلك المرحلة وتجاوزها، أكّد أحمد فهمي أنه صاحب قرار الانفصال ولا يفكر في الزواج مجددًا.