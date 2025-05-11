منى زكي بعد تكريمها من المركز الكاثوليكي: “وسام أعتز به”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة منى زكي جمهورها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” صورًا من حفل تكريمها بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، وذلك عن دورها في فيلمها المميز “رحلة 404″، الذي لا يزال يحصد نجاحًا واسعًا وجوائز متتالية في المهرجانات الفنية.

وأعربت منى عن سعادتها بهذا التقدير، وعلّقت على الصور بقولها: “عندي حالة لا توصف من السعادة بسبب لحظات نجاح (رحلة 404) اللي لا تنتهي”، مضيفة أن التكريم شمل خمس جوائز للفيلم في ختام المهرجان، من بينها جائزة أفضل ممثلة، والتي وصفتها بـ”الوسام الذي تعتز به في مسيرتها”.

وأكدت منى زكي أن هذا التكريم يمثّل محطة مهمة في مشوارها الفني، ويعكس التقدير الكبير الذي ناله العمل من النقاد والقائمين على المهرجان.

كما وجّهت الشكر إلى فريق عمل الفيلم، قائلة: “شكراً لكل فريق عمل الفيلم اللي آمن بيه ووقف وراه”، وأثنت على الأب بطرس دانيال والقائمين على المهرجان، مشيدة بتاريخ وعراقة المركز الكاثوليكي. كما حرصت على تهنئة زملائها الفائزين، مؤكدة أن الجوائز الجماعية تزيد من قيمة الإنجاز.