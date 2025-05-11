محمد رمضان يشوّق جمهوره لفيلم “أسد”: العرض في عيد الأضحى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّق الفنان محمد رمضان جمهوره لفيلمه السينمائي الجديد “أسد”، الذي يشارف على الانتهاء من تصويره تمهيدًا لطرحه في موسم عيد الأضحى المقبل.

ونشر رمضان عبر حسابه على “إنستغرام” صورة من كواليس التصوير، ظهر فيها مكبلاً بالسلاسل إلى جانب النجمة رزان جمال، وعلّق عليها بالقول: “الله الموفق – فيلم (أسد) قريباً”. وقد تفاعل الجمهور بقوة مع الصورة، معربين عن حماستهم وترقّبهم للعمل، متوقعين أن يحمل مفاجآت في مسيرة محمد رمضان الفنية.

فيلم “أسد” من تأليف محمد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب، ويشارك في بطولته إلى جانب محمد رمضان كلّ من رزان جمال، كامل الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، ركين سعد، ومحمود السراج، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي يتناول ثورة العبيد.

ويُعدّ “أسد” ثاني تعاون سينمائي لرمضان بعد فيلم “هارلي” الذي عُرض في العام الماضي، لكنه لم يحقق الإيرادات المتوقعة، رغم مشاركة نخبة من النجوم، من بينهم مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، وباسل الزارو، وكان من تأليف محمد سمير مبروك وإخراج محمد سمير.