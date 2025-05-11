توضيح جديد حول اتهام نور النبوي بدهس شاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقى الفنان الشاب نور النبوي اتهامًا من أحد الأشخاص بدهسه بسيارته في محيط “محور 26 يوليو” بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، ما أدى إلى إصابة الأخير بجروح استدعت نقله إلى المستشفى، حيث مكث عدة أيام لتلقي العلاج.

وتباشر الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة، بعد بلاغ رسمي تقدم به المصاب، وتعمل حاليًا على الاستماع إلى أقوال الشهود وفحص كاميرات المراقبة في المنطقة لتحديد ملابسات الحادث.

من جهته، أصدر أشرف عبد العزيز، محامي نور النبوي، بيانًا نفى فيه أن يكون موكله قد فرّ من موقع الحادث، مؤكدًا أنه “ظل بجوار المصاب حتى وصول المساعدين، ورافقه إلى مستشفى خاص في المعادي، وبقي معه خلال فترة علاجه التي استمرت أربعة أيام”.

وأضاف المحامي أن المصاب هو من تسبب بالحادث، مشيرًا إلى أن أول مطلب للدفاع سيكون تفريغ الكاميرات في محيط الحادثة لإثبات حقيقة ما جرى.

يُذكر أن أحدث أعمال نور النبوي كان فيلم “الحريفة 2″، من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، وشارك في بطولته إلى جانب عدد من النجوم أبرزهم أحمد غزي، نور إيهاب، وأسماء جلال، بالإضافة إلى ظهور خاص لنجم كرة القدم المعتزل مايكل أوين.