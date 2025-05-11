“وحوش”.. هالة صدقي برسالة عن خيانة الأقارب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة هالة صدقي موجة واسعة من الجدل بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، تضمن مشاهد من أحد أفلام الأنيمي على خلفية أغنية المهرجانات “يا كلاب فلوس”، وأرفقته بتعليق حمل رسالة وصفتها الجماهير بـ”النارية”، تناولت فيها خيانة الأقارب وسقوط الأقنعة من أجل المال.

وكتبت صدقي في تعليقها: “على قد ما حاجة تحزن، على قد ما تفرح إن الأقنعة كلها تقع قدامك. اللي يبيع أمه، والأب اللي يبيع ولاده، والصديقة اللي تحبس أعز صديقاتها بدم بارد، والأبناء اللي يبيعوا تاريخ وسمعة أبوهم حتى لو كان ميت.. كل ده علشان الفلوس”.

وأضافت أن المال مهم، لكنها انتقدت بشدة من يتحولون إلى “وحوش” للحصول عليه، قائلة: “أيوه الفلوس مهمة، بس مش لدرجة إننا نتحول لوحوش وندوس على أقرب الناس لينا”. ولفتت إلى أن من يفعلون ذلك غالبًا لا يعانون من ضائقة مالية، مشيرة: “الأغرب إن كل الأشكال دي مش محتاجة ماديًا”.

وختمت منشورها بالقول: “المحتاجين في نعمة، وكل ما الكائنات دي تحاول تشوه سمعة الآخر وتنتصر عليه، يكون رد فعل الناس مختلف ويتعاطفوا مع الآخر. كأن ربنا عايز يكشف حقيقتهم قدام العالم… ربنا كبير قوي”.

ولم تمر الرسالة مرور الكرام، حيث انطلقت تعليقات المتابعين الذين ربطوا بين ما كتبته هالة صدقي والأزمة القائمة بين الإعلامية بوسي شلبي وأبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز، في ظل التصريحات الأخيرة التي أكّدوا فيها أن والدهم كان منفصلًا رسميًا عن بوسي منذ عام 1998.

ورأى البعض أن صدقي وجّهت برسالتها دعمًا غير مباشر لبوسي شلبي، التي تُعد من أقرب صديقاتها، وسبق أن دافعت عنها خلال الأزمة بشكل علني.