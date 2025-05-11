أهدت التكريم لوالدها.. حنان مطاوع مكرمة في مهرجان المسرح العالمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة حنان مطاوع متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” صورًا من تكريمها في مهرجان المسرح العالمي، الذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، تحت شعار “دورة الأساتذة”، مُعربة عن سعادتها واعتزازها بهذا التكريم الذي جاء في دورة تحمل اسم والدها الفنان الراحل كرم مطاوع.

وكتبت حنان في تعليقها على الصور: “سعدت بتكريمي في افتتاحية المهرجان العالمي من معهد الفنون المسرحية.. دورة الفرسان الأربعة (سعد أردش، نبيل الألفي، جلال الشرقاوي، وحبيبي وأستاذي وأبي كرم مطاوع)”. وأضافت: “بشكر دكتور أيمن الشيوي على هذا التكريم الذي أعتز به من كل قلبي في بيتي الثاني، وفي دورة باسم والدي وأستاذي الكبير كرم مطاوع”.

وتُقام فعاليات المهرجان في الفترة من 9 إلى 19 مايو الحالي، تكريمًا لعدد من روّاد المسرح المصري الذين تركوا بصمة كبيرة في المشهد الفني، وهم: سعد أردش، جلال الشرقاوي، نبيل الألفي، وكرم مطاوع.

وقد شهد حفل الافتتاح تكريم مجموعة من الشخصيات البارزة، من بينهم الفنان محمد رياض، والفنانة حنان مطاوع، والفنان والمخرج الكويتي محمد المنصور، والمخرج مازن الغرباوي، تقديرًا لعطائهم في مجالي المسرح والدراما.