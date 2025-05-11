مصطفى كامل يهاجم مدحت العدل: “المُهمل يقعد في بيته”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تصعيد لافت، وجّه نقيب المهن الموسيقية في مصر، مصطفى كامل، انتقادات حادة للسيناريست مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، بسبب تغيّبه عن الاجتماع الأخير الذي جمع النقابة مع الجمعية، بعد قرار ضمّ أعضائها رسمياً إلى نقابة الموسيقيين.

وخلال الاجتماع، عبّر مصطفى كامل عن استيائه من الوضع الحالي لصنّاع الموسيقى والفن في مصر، قائلاً: “اللي بيعمل عمل واحد بس في أمريكا بيعيش هو وأسرته في رخاء، عكس اللي بيحصل في الحقل الفني هنا”. وأضاف: “إحنا نُعدّ أكبر مكتبة فنية في مصر والشرق الأوسط، وكل جنيه بيدخل وطنا إحنا أولى بيه كصناع يهمنا مصلحة بلدنا”.

ولم يُخفِ كامل استغرابه من غياب مدحت العدل، قائلاً: “وفي الظروف الصعبة دي، اللي ميعرفش يدير حاجة يسيبها، المُهمل يقعد جنب عياله، وأنا مستغرب من عدم حضور الدكتور مدحت العدل رغم أنه بلّغني أن شخصًا بعينه هيحضر معاه الاجتماع”.

يُذكر أن مصطفى كامل كان قد أعلن رسميًا ضمّ الشعراء والملحنين والموزعين لعضوية نقابة الموسيقيين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي لتوحيد الجهود في خدمة الفنون الموسيقية، ومشيرًا إلى أن “مبدعي مصر هم أكبر فئة موجودة منذ بداية الموسيقى والفنون”.