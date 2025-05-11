بالصور- سينتيا خليفة تُسجّل مشاركة لافتة في حدث إستثنائي… وهذه التفاصيل

في حدث لافت جمع بين عمالقة الفن والموضة، حضرت الممثلة اللبنانية سينتيا خليفة، العربية الوحيدة في تعاون خاص بين منصة نتفليكس ومجلة “فوغ” خلال حفل توزيع جوائز “BAFTA”.

حضور سينتيا لم يكن لافتًا فقط من حيث التمثيل العربي، بل شكّل إعلانًا غير مباشر عن عودتها المرتقبة إلى الساحة الفنية في مصر بعد غياب دام عامين، من خلال عمل سينما ضخم قيد التحضير.

وشهدت المناسبة أيضًا حضور عدد من نجوم “نتفليكس” من بينهم الممثل لوسيان لافيسكونت، بطل مسلسل “Emily in Paris”، والذي يشارك سينتيا بطولة فيلم “Borderline”، من تأليفها وإخراجها، ومن المرتقب طرحه قريبًا.

كما حضر الممثل لوك نيوتن، نجم “Bridgerton”، الذي يجمعه بسينتيا عمل قادم بعنوان “White Mars”، المنتظر عرضه العام المقبل.

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يُذكر أن هذا التعاون بين “Netflix” و”Vogue” في “BAFTA” لم يكن مجرد عرض للأزياء والنجومية، بل لحظة بارزة كشفت عن تطلعات جديدة للفن العربي على الساحة العالمية، تمثلت في حضور سينتيا خليفة المميز وعودتها المنتظرة.