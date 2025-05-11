شكرا لقرائتكم خبر عن في لفتة إنسانية.. حجاج عبد العظيم يشكر أشرف زكي على موقفه "اعرف الحكاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في لفتة إنسانية جميلة تدل على عمق الصداقة والترابط بين الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزملائه الفنانين والنجوم، حرص الفنان حجاج عبد العظيم على توجيه الشكر له على خلفية مساندته لأحد افراد عائلته لحظة تعرضه لحادث تزامنًا مع سفره خارج البلاد.

حيث حرص الفنان حجاج عبد العظيم على توجيه الشكر للدكتور أشرف زكي، على ما بذله من جهد في الاطمئنان على احد افراد اسرته، وكتب بوست له عبر حسابه بموقع انستجرام قائلاً: "كل التحية والتقدير والاحترام إلى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على ما قام به من اهتمام ومتابعة للحادث الذي تعرض له أحد أفراد أسرتي وأنا خارج مصر جميلك على راسي يا دكتور وهذا التصرف ليس جديدًا عليك تجاه زملائك".

وسرعان ما تحول البوست الذي كتبه الفنان حجاج عبد العظيم الى تريند عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة ليوجه الكثيرين من الفنانين الشكر للدكتور أشرف زكي على مساندته لهم طوال الوقت، بالإضافة إلى استقبال البوست الكثير من دعوات الاطمئنان من قبل متابعي الفنان حجاج عبد العظيم علي حالة افراد اسرته الصحية.

وكانت آخر مشاركات الفنان حجاج عبد العظيم الدرامية في مسلسل فهد البطل مع النجم أحمد العوضي، إلى جانب كل من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.