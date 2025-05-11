شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصدرها التريند.. حورية فرغلي تكشف سر هروبها من التنمر والهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدّر اسم الفنانة حورية فرغلي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها في حوار تلفزيوني أثار تفاعلًا واسعًا.

ويستعرض الخليج 365، أبرز ما جاء في حوار سابق للفنانة حورية فرغلي، حيث أوضحت أنها لا تفضل التكنولوجيا الحديثة ولا تتفاعل كثيرًا مع السوشيال ميديا، مضيفة: "أنا أحن إلى الزمن الماضي قبل الموبايلات، عندما كنا نستخدم التليفون الأرضي ونتلقى الجوابات، كان العالم أكثر هدوءًا وإنسانية."

وعن تعاملها مع التنمر والهجوم على الإنترنت، قالت فرغلي: "الحل بسيط.. أبتعد تمامًا عن السوشيال ميديا، لا أفتح هذه المواقع، وبالتالي لا أتأثر بما يُقال عني."

على جانب آخر سبق أن كشفت الفنانة حورية فرغلى خلال حوارها في بودكاست دوبامين عن أهم هدية جاءت لها في حياتها قائلة: "عام 2002 كنت مخطوبة وجاتلى هدية كلب "شى واوا" كان جميل جدًا، وكنت مش متعودة على النوع ده من الكلاب وللأسف مات بسرعة جدًا".

وحلت الفنانة حث ضيفة في بودكاست "دوبامين" الذى يقدمه الإعلامى حسام المراغى، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتحدثت حورية فرغلي عن بدايتها وأصعب فترة في حياتها، قائلة: "دخلت التمثيل بمنتهى الصدفة ولم يكن في بالى نهائي، وكنت عاملة نجاح غير طبيعي، وأخدت جوايز وكل حاجة".