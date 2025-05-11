شكرا لقرائتكم خبر عن الوثائقية تطلق بروموهات فيلم (الزعيم.. رحلة عادل إمام).. قريباً والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت قناة الوثائقية بروموهات لفيلمها المنتظر (الزعيم.. رحلة عادل إمام) والذى يكشف كواليس لأول مرة عن حياة الزعيم عادل إمام الحافلة بالإنجازات والنحاجات فى السينما والدراما، وظهر في البروموهات ضيوف عاصروا النجم الكبير في مشواره الفني وشاركوه بطولات غالبية أعماله السينمائية، منهم النجمة يسرا والنجمة لبلبة والنجمة إسعاد يونس والنجمة شيريهان والنجمة إلهام شاهين والنجم خالد الصاوي والنجم شريف منير.

وظهر كل من الضيوف الذين شاركوا في الفيلم الوثائقي المنتظر عرضه عبر شاشة الوثائقية (الزعيم.. رحلة عادل إمام) وهم يتحدثون عن علاقتهم بالزعيم عادل إمام ومكانته الفنية الكبيرة في عالم الفن.

وعلى سياق متصل، يحتفل الزعيم عادل إمام يوم 17 مايو الجاري بعيد ميلاده، وذلك بحضور المقربين، حيث كشفت لبلبة منذ أيام في ندوة تكريمها بمهرجان أسوان، أن الزعيم بخير وأنها على اتصال دائم به، وأنه دعاها لعيد ميلاده يوم 17، وهي واحدة من المقربين الذين يحرص الزعيم عادل إمام على حضورها عيد ميلاده هي والنجمة يسرا.

وسطعت موهبة الزعيم للمرة الأولى حين ظهر على خشبة المسرح أمام العملاقين فؤاد المهندس وشويكار في المسرحية الكوميدية "أنا وهي وهي" التي أنتجت عام 1963 عندما جسد دور دسوقي أفندي، وكان في الثالثة والعشرين من عمره ويحلم بالدخول في عالم الفن بعدما شارك في أدوار كثيرة على سبيل الهواية بالجامعة.

في المسرحية، جسد دور وكيل محامي، وفي أول ظهور له على خشبة المسرح شدّ انتباه الجمهور وتعالت الضحكات وتفاعل الناس مع طريقته التمثيلية في تجسيد الشخصية رغم ظهوره بمشاهد محدودة.

موهبته تشكلت في هذه المسرحية، وقال عن استعداده لها، إنه قبل العرض راح يبحث في مخازن التليفزيون عن بدلة قديمة وطربوش وقميص مزقه بيديه ليناسب الوضع الاجتماعي المتواضع لوكيل المحامي.

وبعد هذه المسرحية الشهيرة وُلد النجم الاستثنائي وأصبحت الأفلام والأعمال تتهافت عليه من المنتجين وشركات الإنتاج ليكون البطل الثاني في المسرح والتليفزيون والسينما، وهنا تمرد على وضعه وبدأ يصر على دول البطولة، وشارك بمسرحيات عدة حتى عُرضت مسرحية مدرسة المشاغبين في سبعينيات القرن الماضي.



الهام شاهين



اسعاد يونس



الصاوي



شريف منير



شيريهان



الزعيم