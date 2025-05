بعد 24 عاماً من الطلاق.. توم كروز يُدلي بتعليق نادر عن زوجته السابقة نيكول كيدمان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 مايو 2025 11:50 صباحاً - أجرى النجم العالمي توم كروز حواراً مع مجلة Sight and Sound التابعة لمعهد الفيلم البريطاني، وذكر خلال اللقاء زوجته السابقة نيكول كيدمان، وأثنى على قدراتها التمثيلية وأدائها البارع.

توم كروز: نيكول كيدمان ممثلة رائعة

في أحد جوانب اللقاء، تحدث توم كروز البالغ من العمر 62 عاماً عن فيلم Eyes Wide Shut لعام 1999، حيث تذكر سفره للقاء المخرج ستانلي كوبريك لمناقشة الفيلم في منزله، وكيف اقترح عليه اختيار طاقم العمل، قائلاً: "كان الأمر بمثابة التعارف بيننا، وعندما كنا نفعل ذلك، اقترحت نيكول أن تلعب دور أليس، لأنها ممثلة رائعة بلا شك".

وقد حصلت النجمة البالغة من العمر 57 عاماً على الدور، ولعبت هي وكروز دور زوجين -كما كانا في الواقع آنذاك- الدكتور ويليام هارتفورد وزوجته أليس هارتفورد، يواجهان الخيانة الزوجية.

وأضاف كروز للمجلة: "لقد كانت تجربة فريدة للغاية، لم يكن هناك طاقم عمل كبير، وصلنا في الصيف وبدأنا للتو في الاختبار، كان السيناريو مجرد فكرة، كنا نعيد كتابة المشاهد وتصويرها باستمرار لنصل إلى جو الفيلم الحقيقي".

رأي نيكول كيدمان في الفيلم

في عام 2020، أدلت نيكول كيدمان بتصريح عن الفيلم مع صحيفة Newyork Times، مشيرة إلى أنه على الرغم من الأجواء القاتمة للفيلم، إلا أنها وكروز كانا يجدان طرقاً لتخفيف حدة التوتر بعد التصوير، وقالت كيدمان: "كنا نذهب لسباقات الكارتينج بعد تلك المشاهد، كنا نستأجر مكاناً وننطلق للسباق في الثالثة صباحاً"، وأوضحت أيضاً أنهما كانا يربيان طفليهما -ابنتهما إيزابيلا وابنهما كونور- في ذلك الوقت، وأنهما كانا يستمتعان بحياتهما في موقع التصوير.

زواج وطلاق نيكول كيدمان وتوم كروز

تزوج توم كروز ونيكول كيدمان في عام 1990 بعد لقائهما في موقع تصوير فيلم "أيام الرعد" Days of Thunder، ولكنهما انفصلا عام 2001، بعدها تزوج كروز من كاتي هولمز وأنجبا ابنتهما سوري، إلا أنهما انفصلا لاحقاً عام 2012، وفي المقابل تزوجت كيدمان من كيث أوربان عام 2006، وأنجبا ابنتين: صنداي، 16 عاماً، وفيث، 14 عاماً.

توم كروز على الصعيد الفني

يستعد توم كروز ليحل ضيفاً على مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ78 الذي سينطلق يوم 13 مايو حتى 24 مايو، حيث أعلن المهرجان أن توم كروز، ومخرج فيلم "Mission: Impossible - The Final Reckoning" كريستوفر ماكواري، وطاقم عمل الجزء الثامن -والمُحتمل أن يكون الأخير للسلسلة- سيحضرون العرض الأول لفيلمهم في الليلة الثانية من مهرجان كان السينمائي الدولي 2025.

وستكون مشاركة كروز في المهرجان هي الثالثة له في كان؛ فقد حضر المهرجان لأول مرة عام 1992 للترويج لفيلمه "Far and Away" والذي شاركته البطولة فيه نيكول كيدمان، وفي عام 2022، عاد مع طاقم عمل فيلم "Top Gun: Maverick" لعرض الجزء الثاني من فيلم "Top Gun"، كما حصل كروز على جائزة السعفة الذهبية الفخرية في حفل ذلك العام.

